Fivetran bringt 100 Millionen USD auf, um Wachstum als führender Anbieter automatisierter Datenintegration zu beschleunigen

Unternehmen mehr als 1 Milliarde USD wert bei anhaltendem Rekord-Kundenwachstum

Fivetran, der führende Anbieter von automatisierter Datenintegration, gab heute bekannt, dass unter der Leitung von Andreessen Horowitz (a16z) und General Catalyst unter Beteiligung der bestehenden Investoren CEAS Investments und Matrix Partners eine Finanzierung der Serie C in Höhe von 100 Millionen USD aufgenommen wurde. Fivetran wird die Mittel zur Beschleunigung der globalen Expansion, zur Förderung der Akzeptanz auf dem Unternehmensmarkt und zum weiteren Ausbau der Tiefe und Breite seiner Datenkonnektoren verwenden. Das gesamte Finanzmittelbeschaffung beläuft sich nun auf 163 Millionen USD bei einer aktuellen Bewertung von 1,2 Milliarden USD.

Fivetran löst ein Schlüsselproblem, mit dem Unternehmen heute konfrontiert sind: die Zentralisierung von Daten für die Analyse, ohne technische Ressourcen für den Aufbau und die Wartung einzelner Konnektoren zu verschwenden. In einer kürzlich von Dimensional Research durchgeführten Umfrage gaben Datenanalysten an, nur die Hälfte ihrer Zeit damit zu verbringen, Daten tatsächlich zu analysieren, und 68 Prozent haben gewinnbringende Ideen, aber wenig Zeit, um sie umzusetzen. Mehr als 60 Prozent der Befragten gaben an, mehrmals im Monat Zeit mit dem Warten auf technische Ressourcen zu verschwenden und oft ein Drittel jedes Arbeitstages damit zu verbringen, lediglich zu versuchen, auf Daten zuzugreifen. Fivetran bietet Analysten und Dateningenieuren mehr Zeit für Mehrwertarbeit, indem die Integration und Wartung jeder Datenpipeline automatisiert wird, um einen zuverlässigen und genauen Zugriff auf Daten zu gewährleisten.

„Fivetran hat unseren Workflow zur Datenextraktion komplett verändert. Wir sparen enorm viel Zeit, da wir Datenpipelines nicht mehr intern aufbauen und pflegen müssen“, sagte Evin Anderson, Data Engineering Manager bei Autodesk. „Fivetran hilft uns bei der Skalierung, da wir neue Unternehmen erwerben und schnell wachsen. Wir können uns jetzt auf Datenanalyse und Wissenschaft konzentrieren, indem wir Dashboards und eine Infrastruktur für maschinelles Lernen aufbauen.“

Fivetran wächst rasant, gewinnt pro Quartal neue Kunden und weitert den Einsatz von Fivetran auf aktuelle Kunden aus. Von Februar 2019 bis Februar 2020 haben Kunden ihre Nutzung von Fivetran um 150 Prozent gesteigert. Die Anzahl der verwalteten Datenzeilen stieg im Berichtszeitraum von 500 Milliarden auf fast 1,3 Billionen. Innerhalb der letzten 12 Monate ist der Zuwachs an Neukunden um mehr als 75 Prozent gestiegen. Der gesamte Kundenstamm umfasst mittlerweile über 1.100 Unternehmen, darunter globale Marken wie BJ‘s Restaurants, ClassPass, Conagra Brands, Databricks, DocuSign, Forever 21, Lime, Square, Udacity und Urban Outfitters. Im gleichen Zeitraum ist der Umsatz um 129 Prozent gestiegen. Aufgrund starker Kundenbewertungen erhielt Fivetran 2019 die Auszeichnung Gartner Peer Insights Customers' Choice in der Kategorie Data Integration Tool.

Fivetran hat auch seine weltweite Expansion fortgesetzt und vor kurzem ein neues Büro in Sydney (Australien) eröffnet, um seine Präsenz im Raum Asien-Pazifik weiter auszubauen. Fivetran eröffnete neue Büros in München und London und erweiterte auch im vergangenen Jahr seine Aktivitäten in Indien mit einem neuen Büro in Bengaluru.

„Von Anfang an war es unsere Vision, den Zugang zu Daten so einfach und zuverlässig wie Elektrizität zu machen“, sagte George Fraser, CEO von Fivetran. „Neben der Durchführung von Back-Channel-Anrufen mit Kunden im Rahmen ihrer Due Diligence für die Finanzmittelbeschaffung zitierte jeder Investor unsere Glassdoor-Bewertungen und die einzigartige Kultur, die wir bei Fivetran geschaffen haben. Diese Kultur hat es uns ermöglicht, von Anfang an konsequent zu arbeiten. Sie ist von entscheidender Bedeutung, wenn wir uns weiterhin von der Masse abheben wollen, um jede Datenquelle zu verbinden und dafür zu sorgen, dass alle perfekt funktionieren.“

„Fivetran hat sich schnell als klarer Marktführer in diesem unglaublich wichtigen Bereich etabliert und ist zum De-facto-Standard für die Datenintegration in den modernen Datenstack geworden“, sagte David George, General Partner von Andreessen Horowitz, der den Wachstumsfonds des Unternehmens leitet. „Fivetran hat auch seinen Automatisierungsprozess weiter perfektioniert und Kunden zuverlässige Echtzeitdaten zur Verfügung gestellt. All dies spricht in einer Zeit der Unsicherheit Bände darüber, wie stark dieses Unternehmen ist und wie gut das Produkt läuft.“

Trevor Oelschig, Geschäftsführer von General Catalyst Growth, wird dem Vorstand von Fivetran beitreten. „Wenn Sie feststellen, dass ein Unternehmen Komplexität abstrahiert, um einen Service zu schaffen, der mit einer kurzen Wertschöpfungszeit zugänglich ist, dann ist klar, dass es an was dran ist. Genau das sehen wir bei Fivetran“, sagte Oelschig. „Jedes Unternehmen muss über Daten informiert sein, um wettbewerbsfähig zu sein. Fivetran sorgt dafür, dass die Daten auf transparente, eigennützige und Cloud-native Weise fließen. Was wir immer wieder von ihren Kunden gehört haben: Fivetran läuft einfach.“

