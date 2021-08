Flatexdegiro: Aktiensplit angekündigt – Papiere legen leicht zu

In einem schwachen Gesamtmarkt können sich die Papiere des Online-Brokers zu Handelsstart zumindest im Plus halten. Flatexdegiro hat einen Aktiensplit angekündigt im Verhältnis 1 zu 4 angekündigt. Jeder Anleger, der die Papiere nach Geschäftsschluss am 1. September im Depot hat, bekommt für jede Aktie drei weitere ins Depot eingebucht. Damit solle die Liquidität der Aktie weiter erhöht werden und der Aktienbesitz für Anleger noch leichter zugänglich gemacht werden. Wirksam werden soll das Verfahren am 2. September 2021.

Aktie weiterhin interessant

Nach einer Korrektur scheint die Aktie jetzt mustergültig an der 200-Tage-Linie ihren halt zu finden. Mit einem geschätzten KGV von 27 für das laufende Jahr ist die Aktie zwar kein Schnäppchen mehr, aber bei den aktuellen Wachstumsraten durchaus vertretbar. Mutige Anleger greifen noch vor dem Aktiensplit in dieser Woche zu.

Von Markus Weingran

Foto: Postmodern Studio / shutterstock.com