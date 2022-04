Flugzeugfinanzierer BOC bestellt 80 Airbus-Jets

TOULOUSE/SINGAPUR (dpa-AFX) - Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Großauftrag aus Asien erhalten. Der Flugzeugfinanzierer BOC Aviation habe 80 Jets aus der A320-Modellfamilie bestellt, teilte der im Dax gelistete Hersteller am Montag in Toulouse mit. Davon entfielen 20 Exemplare auf die Standardvariante A320neo, 50 auf die längere A321neo und 10 auf die neue Langstreckenversion A321XLR. Nach Angaben von BOC Aviation sollen die Maschinen in den Jahren 2027 bis 2029 ausgeliefert werden. Der Flugzeugfinanzierer mit Sitz in Singapur gehört zur Bank of China ./stw/men