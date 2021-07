"Football's coming home" - Und Corona kommt mit Macht nach Großbritannien zurück

London (Reuters) - "Football's coming home" schmettern die englischen Fußballfans bei den EM-Spielen der Nationalmannschaft durch die Stadien und so wird es auch beim Finale im Londoner Wembley-Stadion sein.

Aber nicht nur der Fußball kommt nach Hause, sondern auch das Coronavirus ist wieder mit voller Macht zurück in Großbritannien. Das Land steht vor einer neuen Coronawelle, angetrieben durch die ansteckendere Delta-Variante sowie dem Auslaufen des Lockdowns. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bereits wieder über 250 und nähert sich der 300er-Marke nach einem Wert von 21 im Mai. Und in diesem Umfeld mit steigenden Ansteckungen wurden bereits beide Halbfinal-Spiele in Wembley mit jeweils 60.000 Zuschauern ausgetragen und am Sonntag dann das Endspiel England gegen Italien.

Epidemiologen warnen, dass die Europameisterschaft die Ausbreitung des Virus vor allem unter jungen Männern anheizen könnte. "Es ist die Bevölkerungsgruppe der fußballbegeisterten, überwiegend männlichen Personen eines bestimmten Alters, bei denen wir jetzt einen Anstieg verzeichnen", sagte Denis Kinane, Immunologe und Mitbegründer des Testunternehmens Cignpost Diagnostics. Die Lockerung der Corona-Regeln habe einen Anstieg der Infektionen zur Folge. Von den Fußballfans könne sich das Virus dann auf die Angehörigen ausbreiten.

Das Imperial College hatte im Juni eine Vervierfachung von Covid-19 in England festgestellt. Dabei liegt für Frauen die Wahrscheinlichkeit einer Infektion um 30 Prozent niedriger. Zumindest ein Teil der höheren Ansteckungen bei Männern könnte auch auf die Fußball-EM zurückzuführen sein. "Die plausibelste Erklärung ist, dass Männer häufiger enge Kontakte haben", sagte Steven Riley, Professor für Dynamik von Infektionskrankheiten an der Londoner Universität.

SPIELE IN WEMBLEY ALS TESTS FÜR VERANSTALTUNGEN

Die Londoner Wembley-Spiele gelten als "Pilotprojekte" für Großveranstaltungen in Pandemiezeiten. Dabei müssen die Fans negativ getestet oder vollständig geimpft sein. Deutschland hatte den Schritt des europäischen Fußballverbands UEFA allerdings kritisiert, während des Turniers größere Menschenmengen in Stadien zuzulassen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte gewarnt, dass neben den Zuschauern in den Stadien auch die Fahrten dorthin und wieder zurück oder die Treffen von vielen Menschen in Kneipen zum Feiern und Fußballschauen eine Gefahr sein könnten.

Jubelndes Publikum ohne Maske in Wembley aber auch feiernde Fans in Pubs und auf den Straßen hatten in den vergangenen Tagen für Skepsis gesorgt. "Ich denke, in den Stadien bekommt man es korrekt hin", sagte Keith Still, Professor an der Suffolk University. Aber Angst mache ihm, dass die ganze Nation feiere. Carlo Signorelli, Professor für Hygiene und öffentliche Gesundheit an der Universität San Raffaele in Mailand, drängt auf das Tragen von Masken bei Großveranstaltungen. "Wir haben sie schon lange, also wird es nicht das Ende der Welt sein, sie für einen weiteren Abend anzuziehen", sagte er der Zeitung "La Repubblica".

Ungeachtet der steigenden Infektionszahlen will der britische Premierminister Boris Johnson ab 19. Juli zentrale Corona-Regeln aufheben. So soll es etwa keine Kapazitätsobergrenzen mehr geben, auch für Großveranstaltungen wie Sportwettbewerbe oder Konzerte nicht. Vor dem Halbfinale forderte Johnson die Fans auf, England "begeistert, aber verantwortungsbewusst" zu unterstützen.