Ford & GM: US-Autobauer under fire – Konzerne ziehen sich gegenseitig mit guten Nachrichten in die Höhe

Nach den deutschen Autobauer sind jetzt die amerikanischen Urgesteine der Autoindustrie an der Reihe. Sowohl Ford als auch GM haben in den letzten Tagen nicht mit guten Nachrichten gegeizt. So haben sich beide Aktien schön im Wechselspiel nach oben gezogen. Innerhalb von einem Jahr haben sich jetzt beide Papiere mehr als verdoppelt.

Chart Ford & GM – 1 Jahr

Heute ist GM an der Reihe

Der amerikanische Autobauer fährt die Produktion in fünf bisher wegen der Chipknappheit geschlossenen Werken wieder an. Betroffen seien zwei Standorte in Mexiko, jeweils ein Betrieb in den USA und Kanada und ein weiterer in Südkorea, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte.

Beobachter werteten die Nachricht als positives Zeichen und die Aktie zieht um mehr als 3 Prozent an. Die Standorte in Kanada und Mexiko sind für den Hersteller besonders wichtig, da von dort die bei Familien besonders populären SUV-Modelle GMC Terrain und der Chevrolet Equinox vom Band laufen. Diese beiden Fahrzeuge werden auch oft von Fahrzeugvermietern angekauft.

Da die gesamte Autoindustrie von der Chipknappheit aktuell betroffen ist, dürfte der Wiederanlauf der Fabrikation GM in eine stabilere Position zurückbringen. Der Hersteller will seine ursprünglichen Gewinnziele in diesem Jahr übertreffen. Von der Nachricht profitiert heute auch die Ford-Aktie.

Nach dem Kapitalmarkttag ist vor der Kaufempfehlung

Die Aktien von Ford standen schon Mittwoch im Fokus der Anleger. Angetrieben von Aussagen des Autobauers während des laufenden Kapitalmarkttages sprangen die Titel um 8,5 Prozent nach oben und zogen auch die Papiere von GM mit, die um 2,3 Prozent stiegen. Unter anderem rechnet Ford damit, das bis 2030 rund 40 Prozent seines weltweiten Fahrzeugvolumens voll elektrifiziert sein wird. Zudem rechnet das Management für 2023 mit einer bereinigten Ebit-Marge von 8 Prozent.

Zu den guten Nachrichten von GM gesellt sich heute bei Ford noch eine Kaufempfehlung. Die Analysten der Royal Bank of Canada (RBC) stuften nun die Titel auf „Outperform“ hoch. Zudem gaben die Experten ein Kursziel von 17 Dollar für die Aktie aus. Das höchste Kursziel, was aktuell von den Wall Street Experten ausgerufen wird.

Stimmung scheint zu drehen

Nachdem die Aktien der deutschen Autobauer seit Jahresanfang in der Gunst der Anleger ganz oben standen und besonders die E-Strategie von VW gefeiert wurde, scheinen jetzt die US-Autobauer an der Reihe zu sein.

Von Markus Weingran / dpa-AFX

Foto: Linda Parton/ Shutterstock.com