FORD - Hier tut sich etwas!

Ford Motor Co. - WKN: 502391 - ISIN: US3453708600 - Kurs: 14,855 $ (NYSE)

Langfristig war mit der Ford-Aktie kein Blumentopf zu gewinnen. Die Entwicklung seit dem Coronacrashtief kann sich aber allemal sehen lassen. Von Kursen knapp unter 4 USD ging es in der Spitze um 315 % nach oben. Einen schöneren Aufwärtstrend, immer wieder unterbrochen durch mehrwöchiger Konsolidierungen, kann man sich kaum wünschen.

Ford-Motor-Aktie (Wochenchart)

Interessant sind auch die Muster im Tageschart, denn der Wert hat über Wochen hinweg eine Bodenbildung vollzogen und löst sich heute dynamisch nach oben. Das Widerstandsband zwischen 14,74 und 14,79 USD ist intraday überwunden. Wird das Signal auch morgen bestätigt, könnte eine mittelfristige Trendumkehr abgeschlossen sein. Die nächsten Trendziele lauten 15,53 und 16,45 USD. Oberhalb von 16,45 USD wären sogar 18,12 USD erreichbar.

Ausbruchstrader werden Absicherungen bereits unter das Wochentief bei 13,89 USD in den Markt legen. Mittelfristig orientierte Marktteilnehmer lassen mehr Luft und sichern unter 12,62 USD ab.

Fundamental sollte man Ford meiner Ansicht nach in keinem Fall abschreiben. Die Schätzungen der Analysten gehen dahin, dass der Gewinn sich bis Mitte des Jahrzehnts in Richtung 2,50 USD je Aktie bewegen kann. Das entspricht einem KGV von 6. Beim Thema Elektroautos hat aber auch Ford noch große Aufgaben vor sich. Mit Investitionen von über 10 Mrd. USD und dem Bau vier neuer Werke in den kommenden Jahren will man den Rückstand zum Platzhirsch Tesla verkürzen. Der Elektro-Pickup F-150 Lightning kommt in den USA aber schon gut an.

Fazit: Die Ford-Aktie hinterlässt technisch einen sehr guten Eindruck, sowohl kurzfristig für Ausbruchstrader als auch für mittelfristige Trader, die auf eine neue Trendbewegung setzen möchten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 127,14 140,70 160,68 Ergebnis je Aktie in USD -0,32 1,33 1,74 KGV - 11 9 Dividende je Aktie in USD 0,15 0,00 0,00 Dividendenrendite 1,01 % 0,00 % 0,00 % *e = erwartet

Ford-Aktie

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 30.11.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)