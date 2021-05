FOX - Vorsicht, Rutschgefahr!

Fox Corp. - WKN: A2PF3K - ISIN: US35137L1052 - Kurs: 36,770 $ (NASDAQ)

Die Quartalszahlen von Anfang Mai ("Fox übertrifft im dritten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von $0,96 die Analystenschätzungen von $0,49. Umsatz mit $3,22 Mrd. über den Erwartungen von $3,12 Mrd.Quelle: Guidants News https://news.guidants.com") konnten sich eigentlich sehen lassen, der Aktie verlieh das allerdings keinen Auftrieb mehr.

Bärische Flagge im Tageschart

Im Tageschart der Aktie ist Ende März ein erster klar impulsiver Abwärtsschub im Chartbild zu erkennen. Diese Abwärtsbewegung wurde in den vergangenen Wochen innerhalb einer bärisch zu interpretierenden Flaggenformation konsolidiert.

Diese Chartformation wird nach einem Rücksetzer zuvor in der Regel gen Süden hin aufgelöst. Dementsprechend ist hier in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell mit weiteren Abgaben in den bereich des EMA200 im Tageschart zu rechnen.

Dieser viel beachtete gleitende Durchschnitt notiert aktuell bei 33,38 USD und ist das Ziel der favorisierten Abwärtswelle.

