Franklin Resources schüttet seit 1981 eine Dividende aus

Die Investmentgesellschaft Franklin Resources Inc. (ISIN: US3546131018, NYSE: BEN) wird ihren Aktionären eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 27 US-Cents ausbezahlen. Die Auszahlung erfolgt am 27. Juli 2020 (Record day: 15. Juli 2020).

Franklin Resources schüttet 1,08 US-Dollar auf das Jahr gerechnet an die Anteilsinhaber aus. Beim derzeitigen Börsenkurs von 20,97 US-Dollar (Stand: 30. Juni 2020) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 5,15 Prozent. Seit der ersten Ausschüttung im Jahr 1981 wurde die Dividende jedes Jahr angehoben. Der Konzern mit Hauptsitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien zählt zu den größten Investmentgesellschaften weltweit. Franklin Templeton Investments verwaltete zum Stichtag 31. März 2020 ein Vermögen von 617 Mrd. US-Dollar für private und institutionelle Anleger. Templeton wurde 1940 von Sir John Templeton gegründet. Die Gründung von Franklin erfolgte 1947 durch Rupert H. Johnson. Im Oktober 1992 schlossen sich die beiden Gesellschaften zur Franklin Templeton Gruppe zusammen, in die 1996 Franklin Mutual Advisers als weiteres Unternehmen integriert wurde. Im zweiten Quartal (31. März 2020) des Fiskaljahres 2020 betrug der operative Umsatz 1,34 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,43 Mrd. US-Dollar), wie am 30. April berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 79,1 Mio. US-Dollar nach 367,5 Mio. US-Dollar im Jahr zuvor. Seit Jahresanfang 2020 liegt der Wert auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 19,28 Prozent im Minus. Die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 10,4 Mrd. US-Dollar (Stand: 30. Juni 2020). Redaktion MyDividends.de