FREENET - Neues Rallyhoch zum Wochenausklang?

freenet AG - WKN: A0Z2ZZ - ISIN: DE000A0Z2ZZ5 - Kurs: 22,290 € (XETRA)

Nach dem großen Dividendenabschlag von 1,65 EUR im Juni setzte sich die damit induzierte Korrektur der Freenet-Aktie noch ein paar Tage fort, trudelte jedoch über der Unterstützung bei 18,99 EUR aus und ging in einen neuen Aufwärtstrend über.

Dieser führte im Rahmen eines Aufwärtstrendkanals bis an den Widerstand bei 22,32 EUR, der eine Korrektur auslöste, die wie erwartet noch vor dem Support bei 21,29 EUR gedreht wurde und in einen Anstieg der Freenet-Aktie an den Widerstand bei 22,32 EUR überging.

Freenet Chartanalyse vom 13. September 2021Die letzte Barriere vor dem Junihoch

Diese Hürde bei 22,32 EUR könnte heute übersprungen und die Aktie direkt bis ans Rallyhoch aus dem Juni bei 22,90 EUR angetrieben werden. Darüber wäre das nächste weitreichende Kaufsignal aktiv und ein Anstieg bis zum Kursziel 23,86 EUR und der Widerstandsmarke bei 24,00 EUR wahrscheinlich. Selbst eine kurze Übertreibung bis 25,50 EUR wäre möglich.

Eine kurzzeitige Korrektur würde dagegen erst einsetzen, falls der Wert unter 21,87 EUR zurücksetzt. Aber schon im Bereich von 21,29 - 21,50 EUR dürften die Bullen wieder aktiv werden. Unter 21,29 EUR wäre dann zum ersten Mal der Aufwärtstrend in Gefahr und ein Abverkauf bis 20,30 EUR zu erwarten.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Freenet dürfte in Kürze über den Widerstand bei 22,32 EUR und an das Verlaufshoch bei 22,90 EUR steigen. Darüber wäre der Weg für eine Kaufwelle bis 24,00 EUR frei.

Freenet AG Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)