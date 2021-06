FRESENIUS MEDICAL CARE - Zeit für einen Rücksetzer?

Die Aktie von Fresenius Medical Care befindet sich seit Januar 2019 in einer volatilen Seitwärtsbewegung. Am 02. Februar 2021 fiel der Wert in die Unterstützungszone zwischen 55,44 und 54,32 EUR zurück. Dort drehte die Aktie nach oben.

Seitdem befindet sie sich ein einem Aufwärtstrendkanal. Dabei durchbrach sie am 04. Juni 2021 den Abwärtstrend seit 23. Juli 2020. Im gestrigen Handel erreichte sie die obere Begrenzung des Trendkanals bei aktuell ca. 69,92 EUR und schloss sogar leicht darüber. Heute fällt sie wieder etwas darunter zurück.

Rücksetzer abwarten?

Dieser Rückfall könnte der Start einer mehrtägigen Konsolidierung sein. Ein Rücksetzer in Richtung 66,70 EUR und damit an den gebrochenen Abwärtstrend wäre dabei möglich. Dort böte sich der Aktie eine neue Rallychance. Diese Rally könnte mittelfristig zu einem Anstieg bis ca. 81,80 EUR und damit an die obere Begrenzung der Seitwärtsbewegung führen. Sollte die Aktie über das gestrige Tageshoch bei 70,62 EUR ausbrechen, dann könnte die Rally direkt weitergehen.

Fazit: Die Aktie von Fresenius Medical Care hat auf Sicht von einigen Wochen Aufwärtspotenzial. Allerdings sollte man mit dem Einstieg etwas warten.

Fresenius Medical Care

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)