FRESENIUS SE - Abwärtstrend vor neuer Verkaufswelle

Fresenius SE & Co. KGaA - WKN: 578560 - ISIN: DE0005785604 - Kurs: 40,380 € (XETRA)

Mitte August gelang der Käuferseite bei der Aktie von Fresenius SE zwar der Ausbruch über den Widerstand bei 46,51 EUR, doch scheiterte man direkt im Anschluss an der mittelfristigen Abwärtstrendlinie. Seither fiel der Kurs in einer geradlinigen Abwärtsbewegung unter die kurzfristige Aufwärtstrendlinie, den Support bei 43,46 EUR und an die nächsttiefere Haltemarke bei 40,45 EUR.

Unterstützung stark durchlöchert

Von dieser Unterstützung konnte sich die Fresenius-Aktie zuletzt nur kurz lösen und dürfte sie jetzt final brechen. Mit einem Unterschreiten des Zwischentiefs bei 39,94 EUR wäre der Bruch bestätigt und mit einer Verkaufswelle bis 37,57 EUR zu rechnen. Damit wäre auch die mittelfristige Aufwärtstrendlinie unterschritten und weiteres mittelfristiges Abwärtspotenzial bis 35,71 und 34,57 EUR generiert.

Aus dem Klammergriff der Bären könnte sich der Wert dagegen erst durch einen Anstieg über 42,10 EUR etwas lösen und in der Folge bis 43,14 und 43,46 EUR steigen. Dort dürften die Verkäufer aber wieder zuschlagen.

Charttechnisches Fazit: Der geradlinige, steile Abverkauf der Aktie von Fresenius steht kurz vor seiner Fortsetzung bis 37,57 EUR.

Fresenius SE Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)