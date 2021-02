Am ersten Frühlingswochenende des Jahres strömten die Menschen landesweit ins Freie. Nach dem langen Lockdown-Winter weckten die warmen Sonnenstrahlen Hoffnung auf bessere Zeiten. Und auch bei Deutschlands Top-Managern hellt sich Stimmung spürbar auf: Der aktuelle ifo-Geschäftsklimaindex kletterte im Februar wesentlich höher als Volkswirte im Vorfeld vermuteten. Die Zuversicht verteilt sich dabei über ausnahmslos alle Branchen. Klar, nach den vergangenen Monaten kann es kaum schlechter kommen und die staatlichen Hilfspakete rund um den Globus erzielen die erhoffte Wirkung. Besonders der Aufschwung in den USA und China lässt deutsche Exporteure frohlocken.

Am breiten Aktienmarkt ist von der guten Stimmung jedoch nichts zu merken. Der DAX verlor seit Wochenbeginn rd. 2,3%. Es scheint, als kehrten sich die Kapitalströme derzeit um. Bei bisherigen Highflyern nehmen Investoren Gewinne mit und stecken das Geld in Titel, die am Boden liegen. Besonders im Fokus: der Reise-Sektor. Tui legte seit Wochenbeginn bis zu 17% zu, Holidaycheck über 11% und auch Lufthansa sowie Fraport stiegen mit gut 10% bzw. knapp 13% zweistellig. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Travel & Leisure kletterte seit Anfang Februar um 20%. Die weltweit zunehmende Zahl an Covid-Impfungen weckt Hoffnung auf einen Urlaubssommer 2021 und die angekündigten Corona-Lockerungen in Großbritannien sorgten für einen Buchungsboom bei Fluggesellschaften und Reiseanbietern.

Genau wie in der Natur sind die Frühlingsgefühle im Börsenkeller aber noch mit Vorsicht zu genießen. Steigende Infektionszahlen oder schlechte Nachrichten rund um Virus-Mutationen können zu massiven Rücksetzern führen. Dennoch scheint die Zeit für Tourismus-Aktien langsam gekommen. Wir beobachten die Entwicklung noch ein paar Tage, bevor wir uns den Titeln im Detail widmen.

