FUELCELL ENERGY - Neue Rallyhochs laden ein

Der Wert hält sich weiterhin gut an den Fahrplan der letzten Analysen. Die Konsolidierung des massiven Rallyschubs aus dem November verlief wie erhofft auf hohem Niveau. Mit dem Ausbruch über die Hürde bei 11,00 - 11,65 USD generierte der Wert in der vergangenen Woche schließlich ein neues Kaufsignal innerhalb des Aufwärtstrends. Das Chartbild ist hier auf sämtlichen Zeitebenen weiterhin bullisch zu werten.

Weitere Aufwertung wahrscheinlich

Das charttechnische Setup würde weiter steigende Kurse hergeben. Nach dem Pullback an das Ausbruchslevel am Mittwoch könnte es ab jetzt weiter aufwärts gehen, bei 17,40 und 25,20 - 26,00 bzw. am 2017er Hoch bei 29,88 USD liegen die nächsten Hürden.

Weitere Pullbacks bis 11,00 - 11,65 USD oder ggf. sogar bis 9,15 - 9,80 USD wären zunächst unbedenklich. Nur tiefer als 9 EUR sollte das Papier jetzt nicht mehr fallen, sonst wäre es anfällig für eine größere Zwischenkorrektur bis 6,58 oder 5,80 bzw. 5,10 - 5,16 USD.

Fuelcell Energy Inc

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)