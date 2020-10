Fünf Highlights sollen 50.000 Händler aus der ganzen Welt zur 26. Internationalen Konsumgütermesse in Yiwu Fair locken

Die 26. Internationale Konsumgütermesse im chinesischen Yiwu (26th China Yiwu International Commodities (Standards) Fair, „Yiwu Fair“) hat am 21. Oktober ihre Tore im Yiwu International Expo Center eröffnet. Es wird erwartet, dass die Veranstaltung, die bis zum 25. Oktober dauert, von über 50.000 Geschäftsleuten aus der ganzen Welt besucht wird – die sich insbesondere auf die folgenden fünf Highlights freuen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201022005970/de/

Highlight 1: Förderung des Online- und Offline-Handels

Aufgrund der COVID-19-Pandemie stehen Exporteure in diesem Jahr vor großen Herausforderungen. Deshalb lud die Yiwu Fair 2020 mehr ausländische Wirtschaftsorganisationen und ihre Vertretungen in China ein. Es werden etwa 10 Delegationen mit 1.600 ausländischen Geschäftsleuten in China erwartet. Über Online Matchmaking Meetings, die auf Malaysia, Großbritannien, Chile usw. abzielen, können Aussteller, online mit Händlern im Ausland in Kontakt treten und gleichzeitig mit den ausländischen Händler, die vor Ort sind, zusammentreffen.

Matchmaking Meetings werden auch stattfinden, um Aussteller beim Verkauf exportorientierter Waren auf dem Binnenmarkt zu unterstützen.

Highlight 2: Stärkung der Standards zur Verbesserung der Produktqualität

Die Yiwu Fair 2020 konzentriert sich stärker auf „Standards“. Mehr als die Hälfte der Stände sind als „Up to Standards“ gekennzeichnet; dabei werden alle zehn Ausstellungskategorien abgedeckt. Der Pavillon mit dem Thema „Standards“, bestehend aus dem Ausstellungsbereich „National Up-to-Standards Product Exhibition“, dem Bereich „Zhejiang Defined Quality“ und dem Bereich „Beauty“, wird etwa 60 in- und ausländische Unternehmen beherbergen.

Highlight 3: Neuer „Choice Goods“-Pavillon, um aus der Region Yiwu stammende Waren besonders hervorzuheben

Erstmals gibt es in diesem Jahr den „Choice Goods“-Pavillon mit einheitlichen Standardständen, in denen Kristallkunsthandwerk, einzigartige Geschenkverpackungen, erstklassige Schuhe und Hüte und andere modische Produkte aus der Region Yiwu auszustellen. Vertreter von mehr als 100 wichtigen Lieferanten werden zusammenkommen und über 4.000 Produkte in 20 Kategorien präsentieren.

Highlight 4: „100 Rounds“ – 100 Live-Streaming-Sessions zur Erweiterung der Vertriebskanäle

Live-Streaming als beliebteste Live-Handelsmethode hat auch auf der Yiwu Fair Eingang gefunden. In diesem Jahr werden Zelte für Live-Streaming aufgebaut, um unter dem Motto „100 Rounds“ 100 Live-Streaming-Sessions zu unterstützen. Cyberstars werden die Aussteller dabei unterstützen, Produkte zu verkaufen und Bestellungen per Online-Streaming zu einzuholen.

Highlight 5: Einladung ausländischer Internet-Stars zur Förderung der globalen Markenbekanntheit

Die Yiwu Fair 2020 hat zwölf beliebte geschäftsorientierte Business Influencer aus dem Ausland ausgewählt, die auf globalen Mainstream-Social-Media-Plattformen wie YouTube, Facebook und Instagram aktiv sind, um die Präsenz und den Bekanntheitsgrad der Yiwu Fair außerhalb von China zu steigern.

Weitere Informationen:

http://en.yiwufair.com/

https://match.yiwufair.com/font/toLogin/?projectId=dbaec0f0-b534-4b6d-8c73-53d7927810fb

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201022005970/de/

Betty Zhong

service@yiwufair.com