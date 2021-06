G20-Staaten beraten über Stärkung von Frauen auf dem Arbeitsmarkt

CATANIA (dpa-AFX) - Die führenden Wirtschaftsmächte (G20) loten vor dem Hintergrund der Corona-Krise eine Stärkung von Frauen und jüngeren Menschen auf dem Arbeitsmarkt aus. Die Bildungs- und Arbeitsminister der G20-Länder kamen am Dienstag in Catania auf Sizilien zu Beratungen zusammen. Italien, das derzeit den Vorsitz der G20-Gruppe hat, strebt bei den bis Mittwoch angesetzten Gesprächen einen konkreten Fahrplan bei der Frauenbeschäftigung an. Ziel ist nach Berichten, die Unterschiede bei der Erwerbstätigkeit von Frauen und Männern bis zum Jahr 2025 in den G20-Ländern um 25 Prozent zu senken. Dieses Ziel existiert allerdings schon seit Jahren.

Aus Berlin waren Bildungsministerin Anja Karliczek (CDU) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) nach Catania gereist. Heil hatte zuvor vor Pandemie-Folgen für den deutschen Ausbildungsmarkt gewarnt. "Die Zahl der Ausbildungsplätze wie der Bewerber ist bereits im vergangenen Jahr zurückgegangen. Die Bewährungsprobe kommt in diesem Sommer", sagte Heil der Funke-Mediengruppe. "Wir kämpfen derzeit gegen die Uhr, da am 1. September das Ausbildungsjahr beginnt." Klar sei: "Wir dürfen keinen Corona-Jahrgang in der Ausbildung zulassen."