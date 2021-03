Gamestop setzt auf Online-Gamer - Umsatz sinkt weiter

(Reuters) - Der US-Videospielehändler GameStop setzt verstärkt auf den Umbau hin zu einem Technologieunternehmen mit Fokus auf Online-Gamer.

In den Bereich wolle das Unternehmen im laufenden Jahr investieren, teilte Gamestop am Dienstag mit. Um den finanziellen Spielraum zu erhöhen, wird nach dem exorbitanten Kurssprung der Gamestop-Aktien auch über den Verkauf eigener Anteilsscheine nachgedacht. Der Umsatz sank unterdessen das neunte Quartal in Folge und lag mit 2,12 Milliarden Dollar zudem leicht unter den Erwartungen von Analysten. Der bereinigte Gewinn stieg indes um rund acht Prozent auf 90,7 Millionen Dollar.

"Die Quartalsergebnisse interessieren aber niemanden wirklich", hatte Neil Wilson, Chef-Analyst des Online-Brokers Markets.com, schon vor Vorlage der Zahlen gesagt. "Alle interessieren sich dafür, welche Ressourcen notwendig sind, um Gamestop zu einem 'Amazon der Computerspiele' zu machen." Daher werde gespannt auf die Ankündigung einer Kapitalerhöhung und die Pläne zum Ausbau des Online-Geschäfts gewartet.

Das Unternehmen war in diesem Jahr mehrfach in den Schlagzeilen, weil Kleinanleger mit konzertierten Käufen Hedgefonds dazu gezwungen hatten, ihre Wetten auf einen Kursverfall der Papiere aufzulösen. Dies bescherte der Aktie zeitweise astronomische Kursgewinne. So kostete das Papier vor knapp einem Jahr noch rund 2,50 Dollar. Mitte Januar 2021 waren es 20 Dollar, dann ging es ohne große Nachrichten aus dem Unternehmen binnen zwei Wochen bis auf 482 Dollar in die Höhe. Anschließend verloren die Papiere mehr als 90 Prozent an Wert, um danach wieder stark zu steigen. Am Dienstag waren sie bei knapp 182 Dollar aus dem Handel gegangen. Nach Vorlage der Zahlen sackten sie nachbörslich um rund 15 Prozent ab.