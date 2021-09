Garmin gibt vierteljährliche Dividende bekannt

Der Navigationsgerätehersteller Garmin Ltd. (ISIN: CH0114405324, NYSE: GRMN) wird am 30. September 2021 (Record date: 15. September 2021) eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,67 US-Dollar je Aktie ausschütten, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte. Auf das Gesamtjahr gerechnet ergibt dies eine Dividende von 2,68 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs von 175,50 US-Dollar (Stand: 1. September 2021) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 1,53 Prozent.

Im zweiten Quartal (26. Juni) des Geschäftsjahres 2021 lag der Umsatz von Garmin bei 1,33 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 869,87 Mio. US-Dollar) bei einem Gewinn von 317 Mio. US-Dollar nach 184,2 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2020, wie am 28. Juli berichtet wurde.

Garmin ist 1989 von Gary Burrell und Dr. Min Kao (daher der Name Garmin) mit fünf Mitarbeitern gegründet worden und zählt heute zu den größten Anbietern im Bereich mobiler Navigation. Seit dem 8. Dezember 2000 ist der Konzern an der Börse notiert. Der Unternehmenssitz liegt seit Juni 2010 in Schaffhausen in der Schweiz.

Seit Jahresbeginn 2021 liegt die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street mit 46,67 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 33,55 Mrd. US-Dollar (Stand: 1. September 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de