Gazprom & Nord Stream 2: Technisch bereit

Gazprom und Nord Stream 2 sind bereit: Im baulichen Sinne bereits seit einigen Wochen. Immerhin konnten wir die Fertigstellung der EU-Pipeline bereits zum Spätsommer beziehungsweise Anfang Herbst zelebrieren. Ohne Zweifel ein wichtiger Meilenstein nach Jahren der Verzögerung.

Allerdings zeichnet sich zum Wochenstart auch in anderer Weise die Bereitschaft ab. Riskieren wir einen Blick darauf, was bei Gazprom und Nord Stream 2 jetzt ebenfalls komplett ist. Sowie auch, was noch fehlt, damit dieser Betrieb endlich an Fahrt aufnehmen kann. Es geht schließlich, wie wir auch mit Blick auf die derzeitige Nachrichtenlage vernehmen können, um die Energiesicherheit Europas.

Gazprom & Nord Stream 2: Erste Röhre technisch bereit

Wie wir mit Blick auf eine Schlagzeile zum Montag dieser Woche erkennen, ist eine technische Voraussetzung inzwischen gegeben. Unter anderem der Tagesspiegel berichtet unter Verweis auf die Nachrichtendienste dpa und AFP, dass die sogenannte Erstbefüllung eines Strangs abgeschlossen ist.

Konkret seien in einen Strang von Nord Stream 2.117 Mio. Kubikmeter eines sogenannten technischen Gases gefüllt. Das wiederum führe dazu, dass der Druck in der Pipeline auf 103 bar ansteigt. Dieser reiche wiederum aus, um den Gastransport wann auch immer zu starten.

Der zweite der beiden Stränge ist demnach noch nicht bereit. Allerdings ist der Bau auch hier abgeschlossen. Technisch dürfte er bald zu seinem „Bruder“-Strang aufschließen. Damit zeichnet sich immer weiter ab, dass der Gastransport durch Nord Stream 2 bald an Fahrt aufnehmen könnte.

Trotzdem gibt es noch etwas, das für die Gazprom-Aktie und Nord Stream 2 fehlt. Etwas, auf das Foolishe Investoren vermutlich ebenfalls warten. Für den Betrieb und die legitime Inbetriebnahme ist das die finale Erfordernis. Wenn wir es denn so nennen wollen.

Warten auf die Zertifizierung

Im Endeffekt hängen Gazprom und Nord Stream 2 daher jetzt an der Zertifizierung. Nach der baulichen und technischen Fertigstellung müssen insbesondere die deutschen Behörden für den Betrieb grünes Licht geben. Die Bundesnetzagentur scheint dabei die aufsichtsrechtliche Behörde zu sein.

Woran hapert es hier derzeit? Ausgezeichnete Frage! Zuletzt gab es Wasserstandsmeldungen, wonach die Behörde die Betreiber-Konzerngesellschaft aufgefordert habe, zu einem diskriminierungsfreien Betrieb Stellung zu nehmen. Etwas, das offenbar noch nicht erfolgt ist.

Ob es noch zu einem Oktoberstart für die Gazprom-Aktie und Nord Stream 2 kommt? Eine spannende Frage, auch mit Blick auf den Kalender. Technisch und baulich scheint das Projekt inzwischen fertig zu sein. Es hapert jedoch noch an regulatorischen Dingen. Die möglicherweise schnell aus dem Weg geräumt werden könnten.

