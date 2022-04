GE: Aktie nach Ausblick unter Druck – Gewinn dürfte im laufenden Jahr wohl nur am unteren Ende der Spanne liegen

Nach einem erfreulichen Montag ist die Zinsangst an der Wall Street wieder zurück. Der Dow verliert in den ersten Handelsminuten über 300 Punkte. Mitten in dieser schlechten Stimmung kommt dann das ehemalige Dow-Mitglied General Electric mit keinen guten Nachrichten um die Ecke. Im laufenden Jahr wird der Mischkonzern wohl nur das untere Ende der ausgegebenen Spanne erreichen. Die Aktie verliert zu Handelsbeginn fast 9 Prozent.

Gute Zahlen vs. schlechter Ausblick

Im Vergleich zum Vorjahr war der Umsatz im ersten Quartal nur um 0,2 Prozent rückläufig und lag mit etwas mehr als 17 Milliarden Dollar über den Erwartungen der Analysten. Allerdings sorgt der Ausblick auf das Gesamtjahr nicht für Freude unter den Anlegern. GE wird 2022 zwar beim Gewinn in der ausgegebenen Spanne zwischen 2,80 bis 3,50 Dollar liegen, dabei allerdings eher das unter Ende der Spanne erreichen. Als Grund dafür nannte der US-Konzern Lieferketten-Probleme und anziehende Rohstoffpreise.

Aktie nur eine Halteposition

Schon seit einiger Zeit warten die Aktionäre von GE auf einen richtigen Befreiungsschlag. Vorstandsvorsitzender Henry Lawrence Culp Junior dreht zwar jeden Stein im Konzern um und bringt ihn in kleinen Schritten wieder in die Spur zurück, der ganz große Befreiungsschlag ist ihm dabei aber noch nicht gelungen. Bei den Quartalszahlen zeigt sich immer wieder, dass GE mit einigen Problemen zu kämpfen hat. Aktuell sind es gestörte Lieferketten und hohe Rohstoffpreise. Daher kann GE nur das unter Ende der ausgegebenen Gewinnspanne erreichen. Für einen Einstieg reicht das unserer Meinung nicht aus. Allerdings sollte GE diese Probleme in Zukunft auch wieder in den Griff bekommen. Daher sollten investierte Anleger sich nicht von der Aktie trennen, sondern ihr 12 bis 18 Monate Zeit geben.

Redaktion onvista

Foto: testing / Shutterstock.com