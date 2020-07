GEA GROUP - Bullen atmen durch

GEA Group AG - WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Kurs: 28,150 € (XETRA)

Die Aktie der GEA GROUP befindet sich seit dem Tief vom 19. März 2020 in einer starken Aufwärtsbewegung. Im Rahmen dieser Bewegung kletterte die Aktie am 05. Juni 2020 auf ein Hoch bei 29,96 EUR. Damit erreichte sie den Abwärtstrend seit September 2016.

An diesem Trend prallte die Aktie nach unten ab und setzte auf die Unterstützung bei 25,99 EUR zurück. Nach dem Rücksetzer auf diese Marke zog der Aktienkurs wieder an, kletterte erneut an den Abwärtstrend, der sich zuletzt auch wieder als zu hohe Hürde herausstellte.

Kaufwelle unterbrochen?

Kurzfristig befindet sich die Aktie der Gea Group in einer Konsolidierung. Diese spielt sich zwischen 25,99 und 29,96 EUR ab. Sie kann sich noch über mehrere Wochen erstrecken. Neue Impulse ergeben sich erst mit einem Ausbruch aus dieser Range. Gelingt ein Ausbruch aus dieser Range nach oben, dann wäre eine weitere Rally in Richtung 35,00 EUR möglich. Sollte der Wert allerdings unter 25,99 EUR abfallen, dann würden Abgaben in Richtung des Aufwärtsgaps vom 15. Mai zwischen 23,12 und 21,96 EUR drohen.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)