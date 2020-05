GEA GROUP - Wie werden die Zahlen aufgenommen?

GEA Group AG - WKN: 660200 - ISIN: DE0006602006 - Kurs: 21,330 € (XETRA)

GEA Group erzielt im 1. Quartal einen Umsatz von 1,09 Mrd. EUR (VJ: 1,06 Mrd. EUR, Analystenprognose: 1,08 Mrd. EUR), ein Ebitda vor Restrukturierung von 105 Mio. EUR (VJ: 74,6 Mio. EUR, Prognose: 90 Mio. EUR), eine Ebitda-Marge von 9,6 % (VJ: 7,1 %) und einen Nettogewinn von 29,8 Mio. EUR (VJ: 30,2 EUR). Bisher seien die Auswirkungen des Coronavirus nur schwer abschätzbar. Trotzdem hält das Unternehmen weiter an seinem Dividendenvorschlag fest. Der neue Termin für die Hauptversammlung ist der 26. November.

Die Aktie der Gea Group markierte im August 2016 ein Allzeithoch bei 50,17 EUR aus. Danach bildete die Aktie eine größere Topformation aus und fiel bis 19. März 2020 auf ein Tief bei 13,16 EUR. Damit notierte der Wert kurzzeitig sogar unter dem Aufwärtstrend seit Oktober 2001, rettete sich aber wieder schnell darüber. Seitdem erholt sich die Aktie. Dabei kletterte sie zunächst an das log. 61,8 % Retrracement der Abwärtsbewegung ab Dezember 2019. Nach einem Rücksetzer auf 19,55 EUR attackierte der Wert dieses Retracement bei 22,04 EUR. Allerdings kam es zu keinem signifikanten Ausbruch. Allerdings wurde das Abwärtsgap vom 09. März beinahe komplett geschlossen.

Die erste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt positiv aus. Die Aktie notiert vorbörslich mit gut 2 ½% im Plus und nähert sich damit erneut dem Widerstandsbereich um 22,04 bis 22,55 EUR an.

Worauf sollte man nun achten?

Gelingt der Aktie von Gea Group ein Ausbruch über 22,55 EUR, dann könnte die Erholung der letzten Wochen fortgesetzt werden. In diesem Fall wäre ein Anstieg in Richtung 25,60-25,91 EUR möglich. Sollte der Wert aber unter 19,55 EUR abfallen, würde eine neue Verkaufswelle drohen. Abgaben in Richtung 15,50 EUR würden dann drohen.

