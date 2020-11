GEA lädt zur virtuellen Hauptversammlung

Der Düsseldorfer Anlagenbauer GEA Group (ISIN: DE0006602006) wird an diesem Donnerstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Im Mai 2020 erfolgte die Ausschüttung einer Abschlagszahlung auf den Bilanzgewinn in Höhe von 0,42 Euro. Die Aktionäre sollen nun eine weitere Dividende in Höhe von 0,43 Euro erhalten. Die Dividende soll am 1. Dezember 2020 ausgezahlt werden.

GEA wird damit für das Geschäftsjahr 2019 eine im Vergleich zum Vorjahr unveränderte Dividende in Höhe von 0,85 Euro ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses in Höhe von 29,07 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,92 Prozent.

Der Umsatz lag im dritten Quartal mit 1,15 Mrd. Euro um 7,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau (1,24 Mrd. Euro). In den ersten neun Monaten erzielte GEA einen Umsatz von 3,40 Mrd. Euro, dies sind 3,8 Prozent unter dem vergleichbaren Wert aus dem Jahr 2019 (3,54 Mrd. Euro). Das Konzernergebnis lag im dritten Quartal mit 43,4 Mio. Euro 27,5 Prozent unter dem Vorjahr. In den ersten drei Quartalen 2020 liegt das Konzernergebnis mit 118,4 Mio. Euro 2,6 Prozent über dem Vorjahr. Der Konzern rechnet für das Geschäftsjahr 2020 beim Umsatz unverändert mit einer leicht rückläufigen Entwicklung (Vorjahr 4,88 Mrd. Euro).

Zum Ende des dritten Quartals beschäftigte der im MDAX gelistete Konzern 19.502 Mitarbeiter (Gesamtbelegschaft) nach 20.500 im Vorjahr.

