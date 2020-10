GENERAL ELECTRIC - Gegen den Markttrend heute stark

Als Outperformer ist die Aktie von General Electric in den vergangenen Jahren wahrlich nicht bekannt. Zumindest heute können sich die Anteilseigner über Kursgewinne freuen und das in einem sehr schwachen Gesamtmarkt. Die Anleger honorieren, dass der Mischkonzern im abgelaufenden dritten Quartal wieder operativ Gewinne geschrieben hat.

Im Detail verbuchte GE einen Umsatz von 19,42 Mrd. USD. Analysten hatten nur mit 18,73 Mrd. USD gerechnet. Während Experten einen Verlust je Aktie von 0,04 USD erwartet hatten, erreichte GE einen operativen Gewinn von 0,06 USD je Aktie. Am meisten dürfte der Markt jedoch vom Cashflow beeindruckt sein. Denn während der Konsens von einem Minus von 1 Mrd. USD ausgegangen war, kam GE auf ein Plus von 500 Mio. USD.

Auf Jahresbasis erwarten Analysten nach aktuellem Stand ein Minus von 0,04 USD je Aktie. Erst im kommenden Jahr dürfte GE wieder einen Gewinn von 0,33 USD je Aktie schreiben.

Aus charttechnischer Sicht ist grundsätzlich noch etwas mehr drin als der heutige Anstieg. Denn ein Pullback auf die Unterstützungszone zwischen 7,21 und 7,07 USD verlief zuletzt erfolgreich. Im Weg steht den Bullen nun noch das Zwischenhoch bei 8,03 USD. Darüber wäre das Junihoch bei 8,57 USD erreichbar.

Absicherungen bieten sich unter dem gestrigen Tief und der Unterkante der Ausbruchszone bei rund 7,00 USD an. Der Vollständigkeit halber sei an dieser Stelle noch einmal betont, dass es sich um einen übergeordnet schwachen Titel handelt und der Gesamtmarkttrend ebenfalls abwärts zeigt. Insofern sind Long-Spekulationen in einem solchen Umfeld immer mit Vorsicht zu genießen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 95,21 78,94 81,53 Ergebnis je Aktie in USD -0,62 -0,04 0,33 KGV - - 23 Dividende je Aktie in USD 0,04 0,04 0,04 Dividendenrendite 0,52 % 0,52 % 0,52 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)