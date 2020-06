GERRESHEIMER - Krise? Welche Krise?

Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 80,950 € (XETRA)

Schon der Ausbruch aus einer dreiecksförmigen Konsolidierung nach oben ließ Ende März aufhorchen und die Aktie des Verpackungsmittelspezialisten Gerresheimer in der Folge auch wieder in die vorherige mittelfristige Seitwärtsrange oberhalb der Unterstützung bei 62,05 EUR eintauchen. Nach diesem Kaufsignal folgte der Durchmarsch an die Oberseite und damit der Angriff auf ein Dreifachhoch bei 74,80 EUR.

Wie in der letzten Analyse erwartet, schloss sich dort eine Korrektur an den Support bei 71,00 EUR an, ehe der Ausbruch vollzogen wurde. Den Anstieg über 74,80 EUR handelten wir auch im mittelfristigen Depot auf Guidants PROmax, stiegen am 08. Mai zur Eröffnung ein und sind seither investiert.

Nach diesem Kaufsignal zog der Wert bis an das Allzeithoch aus dem Jahr 2018 bei 80,25 EUR, das im gestrigen Handel überschritten wurde.

Gerresheimer Chartanalyse (Wochenchart)Neue Ziele für die Aktie

Oberhalb von 76,80 EUR ist der Aufwärtstrend uneingeschränkt intakt und bei einem Anstieg über 81,30 EUR mit Zugewinnen bis 83,50 und 85,60 EUR zu rechnen. Im Bereich von 86,00 EUR ist von einem Abprallen an der Oberseite des mittelfristigen Aufwärtstrendkanals und einer entsprechenden Korrektur auszugehen. Oberhalb der Marke stünde dann der Kurszielbereich bei 89,50 EUR auf der Agenda. Darüber könnte eine mittelfristige Kaufwelle bis 96,00 EUR führen.

Ein Rücksetzer unter 76,80 EUR würde zwar den unmittelbaren kurzfristigen Aufwärtstrend der letzten Tage abbremsen, könnte jedoch schon bei 74,80 EUR in die nächste Kaufwelle münden. Erst darunter wäre die Rally auf Sicht der kommenden Tage und Wochen nachhaltig unterbrochen und entsprechend von einer Korrektur bis 70,20 EUR auszugehen.

Gerresheimer Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)