GERRESHEIMER - Übergeordnet bärisches Signal zum Wochenauftakt

Gerresheimer AG - WKN: A0LD6E - ISIN: DE000A0LD6E6 - Kurs: 74,150 € (XETRA)

Im Mai 2020 war die Aktie von Gerresheimer über ein dreifaches Hoch bei 74,80 EUR ausgebrochen, das zuvor sämtliche Rallyversuche des Jahres 2019 auf der Oberseite abgestoppt hatte. Dank dieses Kaufsignals kam es zu einem gewaltigen Anstieg, der in der Spitze bis 103,70 EUR reichte. Doch nachdem dieses neue Rekordhoch im November 2o20 markiert werden konnte, ging es für die Aktie nur noch bergab und schon im Oktober an den Bereich der 74,80 EUR-Marke.

Das große Bild der Aktie wankt

Die anschließende Erholung wurde schnell wieder abverkauft und so brach die Aktie schon gleich zu Handelsbeginn unter die 74,80-EUR-Marke ein. Damit wurde ein mittelfristiges Verkaufssignal ausgelöst, das in den nächsten Wochen zu einer Fortsetzung des Abwärtstrends bis 70,20 EUR führen dürfte. Nach einem Pullback an die frühere Unterstützung bei 74,80 EUR dürfte eine weitere Abwärtswelle bis 68,00 EUR folgen. Sollte dieser Bereich auch unterschritten werden, könnte die Aktie von Gerresheimer bis 61,95 EUR einbrechen. Dort sollte allerdings eine starke Erholung starten.

Um aus der unmittelbaren Gefahrenzone zu entkommen, würde zunächst ein Anstieg über das Niveau der Verlaufstiefs um 77,50 EUR ausreichen. Doch für ein erstes Kaufsignal oder gar eine Trendwende müsste der Wert in den nächsten Wochen über die Kurshürden bei 80,25 und 81,30 EUR ausbrechen.

Charttechnisches Fazit: Die Aktie von Gerresheimer hat mit dem heutigen Bruch der Unterstützung bei 74,80 EUR ein mittelfristiges Verkaufssignal generiert. Abgaben bis 70,20 und 68,00 EUR dürften in den kommenden Wochen den Kursverlauf prägen.

Gerresheimer Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)