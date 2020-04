TalkWithYourDoc.com ist eine EHR-unabhängige, HIPAA-konforme Telegesundheitslösung, die keine Integration erfordert

Get Real Health®, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft des auf Gesundheitslösungen spezialisierten Unternehmens CPSI (NASDAQ:CPSI), lanciert eine neue Lösung namens TalkWithYourDoc.com. Die sprachunabhängige Lösung ermöglicht es Anbietern jeder Größenordnung und auf der ganzen Welt, weiterhin umsatzgenerierende Gesundheitsleistungen anzubieten und Patientenbedürfnisse während der internationalen COVID-19-Pandemie zu erfüllen.

TalkWithYourDoc.com unterstützt mehrere Sprachen sowie Rechts-nach-Links-Texte und ermöglicht es Patienten, bevorzugte Einheiten und Sprachen einzustellen. Für die Entwicklung dieser Lösung schöpfte Get Real Health seinen internationalen Erfahrungsschatz voll aus, um TalkWithYourDoc.com zu einem wahrhaft globalen Gesundheitstool zu machen.

Get Real Health ist ein weltweit führender Entwickler von Patientendialogplattformen, die das Gesundheitserlebnis von Patienten und medizinischem Personal grundlegend verändern. Als internationales Gesundheitsunternehmen hat Get Real Health bereits andere Lösungen in England, den Niederlanden und Australien eingesetzt. Das Unternehmen führt außerdem Pilotprojekte im Nahen Osten und Demonstrationsprojekte in Vietnam und Schweden durch.

TalkWithYourDoc.com wird für den Rest des Jahres 2020 kostenlos zur Verfügung gestellt und ist eine EHR-unabhängige, HIPAA-konforme, sichere Lösung, die keine EHR-Integration erfordert. Sie ermöglicht die schnelle Kommunikation zwischen Anbieter und Patient, die Kontaktaufnahme und den Austausch von Daten ohne Ansteckungsgefahr. Die robuste Lösung ist benutzerfreundlich und erfordert keine speziellen IT-Ressourcen. Gesundheitsversorgungssysteme, Krankenhäuser oder Arztpraxen können die Lösung innerhalb von Stunden, nicht Tagen, einsatzbereit haben.

„Dank TalkWithYourDoc.com sind Ärzte an jedem beliebigen Ort der Welt in der Lage, ihre Patienten zu sprechen, wie sie es noch nie gesehen haben“, erklärte Robin Wiener, Präsident von Get Real Health. „Es handelt sich um ein sicheres Überwachungsinstrument, das Anbietern die Diagnose von Patienten erleichtern kann. Es lässt sich auch mit den medizinischen Geräten von Patienten verbinden und bietet einen 360-Grad-Überblick über ihre Erkrankungen.“

Die Lösung enthält mehrere Portale für Patienten und ihre Anbieter:



TalkWithYourDoc.com, auch als Apple- oder Android-App erhältlich, ermöglicht es Patienten, eine COVID-19-Screening-Umfrage durchzuführen, einen ersten Fragebogen auszufüllen und Informationen über ihre zugrundeliegenden Erkrankungen und Messwerte (wie etwa Blutzucker) bereitzustellen. Das Patientenportal bietet darüber hinaus eine Reihe von Tools, wie beispielsweise Gesundheitsjournale, die Integration mit Gesundheitsgeräten für den Heimgebrauch sowie eine Liste von Aufgaben, die der Anbieter dem Patienten erteilen kann.



Das klinische Portal ermöglicht die Überprüfung des Gesundheitsprofils des Patienten als Vorbereitung auf den virtuellen Termin. Im Anschluss an den Termin erhält der Arzt zudem Benachrichtigungen und Aktualisierungen.



Die erste Version kann fünf wichtige Datensätze von Patienten einholen, die für die effektive Ferndiagnose und -behandlung der Patienten verwendet werden können. Die fünf Datensätze sind: aktuelle Medikamente, chronische Erkrankungen, bemerkenswerte Eingriffe, denen sich der Patient unterzogen hat, Allergien und ein Symptom-Tracker.



„TalkWithYourDoc.com erlaubt es medizinischem Personal, auf die häufig überwältigende COVID-19-Arbeitslast schneller und effizienter zu reagieren, während die allgemeine Gesundheit und das Wohlergehen unterstützt wird“, so Wiener. „Hier geht es um viel mehr als nur ein Gespräch mit Patienten aus der Ferne. Diese innovative Lösung ermöglicht die fortlaufende Bereitstellung von Gesundheitsdiensten, um eine hervorragende medizinische Versorgung zu gewährleisten. Gleichzeitig werden entscheidende Umsatzströme aufrechterhalten, die Gesundheitsorganisationen in dieser schwierigen Zeit und darüber hinaus zum Überleben brauchen.“

Über Get Real Health

Get Real Health, das neueste Mitglied der CPSI-Unternehmensgruppe, kombiniert eine Fülle neuer Informationen von Patienten, Geräten und Apps mit existierenden klinischen Daten, um es Einzelpersonen und Gesundheitsexperten zu ermöglichen, sich auszutauschen und gegenseitig zu befähigen. Indem wir Anbietern und Patienten die Informationen und Tools geben, die sie für eine Zusammenarbeit benötigen, helfen wir unseren Kunden, den sich stets ändernden Anforderungen an den Dialog mit Patienten zu entsprechen. Unsere Produktpalette ermöglicht die Bereitstellung einer wertorientierten Gesundheitsversorgung, die Verbesserung von Ergebnissen, das Engagement von Patienten und die Steigerung von Patiententreue und -zufriedenheit, während regulatorischen Anforderungen entsprochen wird. Weitere Informationen: www.getrealhealth.com.

Über CPSI

CPSI ist ein führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen im Gesundheitswesen für Kreiskrankenhäuser, deren Kliniken und Nachsorgeeinrichtungen. Die 1979 gegründete CPSI ist die Muttergesellschaft von vier Unternehmen – Evident, LLC, American HealthTech, Inc., TruBridge, LLC und iNetXperts, Corp. Geschäfte tätigend als Get Real Health. Unsere kombinierten Unternehmen spezialisieren sich auf die Verbesserung der Gesundheit des Gemeinwesens, die Vernetzung der Gemeinden im Interesse einer besseren Patientenversorgung und die Verbesserung des finanziellen Betriebs unserer Kunden. Evident bietet umfassende EHR-Lösungen für Kreiskrankenhäuser und deren Partnerkliniken. American HealthTech ist einer der größten Anbieter von EHR-Lösungen und -diensten für Nachsorgeeinrichtungen. TruBridge spezialisiert sich auf die Bereitstellung von Geschäfts- und Beratungsleistungen sowie Managed-IT-Services und bietet eine vollständige RCM-Lösung für alle Versorgungssituationen. Get Real Health fokussiert auf Lösungen, die auf die Verbesserung der Patienteneinbindung für Einzelpersonen und Gesundheitsanbieter ausgerichtet sind. Weitere Informationen unter www.cpsi.com.

Weitere Informationen zu dieser Lösung finden Sie unter www.TalkWithYourDoc.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200401005357/de/

Tracey Schroeder

Chief Marketing Officer

tracey.schroeder@cpsi.com



(251) 639 8100