Gewinnmitnahmen nach Erholungsrally erwartet

Nach vier Handelstagen mit Kursgewinnen in Folge rückt die Sorge vor einem neuen Streit zwischen den USA und China in den Vordergrund. Der Dax wird schwächer erwartet. Volkswagen plant in China milliardenschwere Investitionen in die Elektromobilität.

