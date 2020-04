Gewinnmitnahmen, trotz Microsoft und Facebook!

Anleger vergeben schlechte Quartalzahlen, wenn Zeichen der Besserung signalisiert werden. So war es bei Google und so ist es an diesem Donnerstag bei Facebook. Tesla profitiert ebenfalls von den Quartalszahlen, während Twitter unter Druck steht. Microsoft ist das wahre Powerhouse des Tages!Vor allem der Cloud-Bereich brummt, mit dem Gewinn des Konzerns bei insgesamt 10 Milliarden Dollar! Auch die Aussichen fallen zufriedenstellend aus.