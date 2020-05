GILEAD SCIENCES - Entscheidende Hürde auch nach Zahlen intakt

Gilead Sciences übertrifft im ersten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,68 USD die Analystenschätzungen von 1,57 USD. Der Umsatz liegt mit 5,55 Mrd. USD über den Erwartungen von 5,45 Mrd. USD.

Das Unternehmen will bis Dezember mehr als 1 Mio. Dosen des Medikaments 'Remdesivir' produzieren, mit dem COVID-19-Patienten behandelt werden können.

Nach den USA will nun auch Japan das Präparat 'Remdesivir' im Eilverfahren für COVID-19-Patienten genehmigen.

Die Zahlen gab Gilead bereits am Donnerstag nach Börsenschluss bekannt.

Die Gilead-Aktie startete nach dem Allzeithoch bei 123,37 USD vom 24. Juni 2015 zu einer deutlichen Abwärtsbewegung. Diese führte die Aktie bis Dezember 2018 auf ein Tief bei 60,32 USD. Anschließend lief der Wert über ein Jahr seitwärts. Ende Januar/Anfang Februar kam dann vermehrt Kaufinteresse auf. Die Aktie durchbrach ihren langfristigen Abwärtstrend und kletterte an das log. 50 % Retracement der Abwärtsbewegung ab dem Rekordhoch. Diese Retracement liegt bei 86,26 USD. An diesem Widerstand scheiterte der Wert seit 19. März bereits drei Mal.

Am Freitag schloss die Aktie bei 79,95 USD und damit mit einem Minus von 4,82 %. Heute wird sie im ganz frühen europäischen Handel allerdings bei 83,75 USD getaxt.

Die Frage, ob Remdesivir wirklich bei der Behandlung von Covid-19 Patienten hilft, ist nach wie vor ungeklärt. Zwar wurden letzte Woche Ergebnisse einer Studie bekannt, die Hinweise darauf gibt. Aber in dieser Studie gab es keine Kontrollgruppe. Im Laufe der nächsten Wochen dürften aber nach und nach weitere Ergebnisse publiziert werden, da mehrere Studien zum Covid-19 und Remdesivir noch laufen.

Worauf sollte man achten?

Für charttechnisch orientierte Trader ist die Marke bei 86,26 USD die entscheidende Hürde. Erst wenn stabiler Ausbruch über diese Marke gelingt, dann ergibt sich ein neues Kaufsignal. In diesem Fall könnte der Wert in Richtung 110 USD ansteigen. Solange dieser Ausbruch fehlt, besteht die Gefahr, dass die Aktie noch einmal deutlich zurücksetzt. In diesem Fall wäre mit Abgaben in Richtung 67,00-66,00 USD zu rechnen. Damit würde die Aktie auf den gebrochenen Abwärtstrend ab dem Allzeithoch zurücksetzen.

