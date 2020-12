Glencore schließt Übernahme von LNG-Geschäft von Orsted ab

BAAR (dpa-AFX) - Glencore hat die Übernahme des Geschäfts mit verflüssigtem Erdgas (LNG) vom dänischen Kraftwerkbauers Orsted abgeschlossen. Dabei hat die Glencore Mineralöl-Division eine Reihe von Verträgen übernommen, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag.

Dazu gehören etwa die Übernahme von Kapazitäten zur LNG-Wiederverdampfung am Terminal Rotterdam bis zum Jahr 2031. Den Angaben zufolge hat Orsted an Glencore eine Zahlung in ungenannter Höhe geleistet./yr/ra/AWP/eas