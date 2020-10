Global Fashion Group: Ein Mix aus guten Quartalszahlen und Analystenlob hebt die Aktie auf ein neues Rekordhoch

Die Global Fashion Group konnte im heutigen Handel mit einem Plus von knapp 8,5 Prozent bei 7,57 Euro ein neues Rekordhoch erobern. Noch besser liest sich die Performance auf 3-Montas, sowie auf Jahressicht, denn in diesen Zeiträumen können eingestiegene Anleger sich über Zuwächse von 123 beziehungsweise 225 Prozent freuen.

Ein Mix aus Quartalszahlen und Analystenlob sorgt für Schub

Bereits am Freitag hatten ein optimistischerer Geschäftsausblick und erfreuliche Quartalszahlen die Anleger der Global Fashion Group jubeln lassen. An diesem Dienstag nun fanden Analysten lobende Worte. Dass die Global Fashion Group im laufenden Jahr schwarze Zahlen (bereinigtes Ebitda) erwarte, sei ein positiver Meilenstein, schrieb etwa der Fachmann Michael Benedict von der Privatbank Berenberg. Benedict erhöhte das Kursziel für die Aktien von 8,00 auf 10,80 Euro. Die Experten der Bank HSBC schraubten ihr Ziel von 6,50 auf 8,00 Euro in die Höhe.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Travis Wolfe / Shutterstock.com

