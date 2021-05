Global Water Resources zahlt monatliche Dividende aus

Der amerikanische Wasserversorger Global Water Resources Inc. (ISIN: US3794631024, NASDAQ: GWRS) schüttet eine monatliche Dividende von 0,02434 US-Dollar je Aktie an seine Aktionäre aus. Die Auszahlung erfolgt am 28. Mai 2021 (Record date: 14. Mai 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden aktuell 0,29208 US-Dollar ausbezahlt. Die Aktie notiert derzeit bei 16,93 US-Dollar. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit bei 1,71 Prozent (Stand: 30. April 2021). Global Water Resources aus Phoenix, im US-Bundesstaat Arizona, ist im Bereich Wasserversorgung und Wasseraufbereitung tätig. Im vierten Quartal (31. Dezember 2020) des Fiskaljahres 2020 betrug der Umsatz 9,75 Mio US-Dollar (Vorjahr: 8,69 Mio. US-Dollar), wie bereits am 3. März berichtet wurde. Die Aktie ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn 2021 mit 17,49 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 381,74 Mio. US-Dollar (Stand: 30. April 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de