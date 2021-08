- NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021): Anmeldung ist noch möglich (kostenlos) https://www.jetro.go.jp/en/events/jbc/

Am 28. Juli hat der „NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)“ begonnen, eine Online-Veranstaltung, die vom japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie und der Japan External Trade Organization (JETRO) organisiert wurde, um Ihnen die Attraktivität des Investitionsumfelds in Japan und die Initiativen zum Erreichen von Netto-null-Emissionen vorzustellen.

Im Bereich für das Thema „Japan Technology Showcase“ der virtuellen Veranstaltung stellten 54 Aussteller* ihre Technologien und Dienstleistungen anhand von PR-Videos und Dokumenten vor. Die Veranstaltung war voller Live-Interaktion zwischen den als Avatare dargestellten Teilnehmern. Bis zum 10. September können die Besucher weiterhin als Avatar die Videos und Dokumente an den einzelnen Ständen ansehen und individuelle Treffen mit den jeweiligen Ausstellern vereinbaren.

Einzelheiten zum NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021)

Der NET ZERO Leaders Summit (Japan Business Conference 2021) verfolgt das Ziel, die Attraktivität des japanischen Investitionsumfelds und die Bestrebungen zur Erreichung von Netto-null-Emissionen zu fördern.

Organisatoren:

Japanisches Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (Ministry of Economy, Trade and Industry, METI)

Japanische Außenhandelsorganisation (Japan External Trade Organization, JETRO)

Veranstaltungsdatum: Ab Mittwoch, 28. Juli 2021, online

*Die virtuelle Plattform wird vom 28. Juli um 10:00 Uhr bis am 10. September um 23:59 Uhr (JST) zugänglich sein