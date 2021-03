Globaler Benchmark-Bericht von Planview zeigt, wie führende Unternehmen in Zeiten des Wandels Strategien schneller umsetzen

Bericht liefert eine Roadmap zum Erzielen schnellerer und effektiverer Geschäftsergebnisse sowie maßgebliche Erkenntnisse darüber, wie Unternehmen die Strategieumsetzung bei Marktstörungen schnell anpassen können

Planview, ein weltweit agierender und führender Anbieter von Portfoliomanagement- und Work-Management-Lösungen, hat heute einen Bericht veröffentlicht, der veranschaulicht, wie Unternehmen erfolgreich auf immer wiederkehrende Marktstörungen reagieren, die Entwicklung von Innovationen beschleunigen und ihre Geschäftsstrategien umsetzen können. Der Bericht zur ersten Studie dieser Art mit dem Titel „Strategieumsetzung – eine Bestandsaufnahme: Wie Unternehmen sich schneller anpassen in einer Zeit permanenten Wandels“ belegt, warum viele Unternehmen sich in Zeiten des Wandels damit schwertun, ihre Strategien anzupassen. Zugleich erhalten Unternehmen praktische Empfehlungen, wie sie schneller auf sich wandelnde Bedingungen und Störungen reagieren und erstklassige Geschäftsergebnisse erzielen können.

„Dieser Studie liegt die scheinbar einfache Frage zugrunde: Warum können sich manche Unternehmen schnell anpassen und in Zeiten von massiven Veränderungen ihre Strategien sogar noch schneller umsetzen, während andere Unternehmen gerade so über die Runden kommen?“, erläutert Patrick Tickle, Chief Product Officer bei Planview. „Diese Frage ist nicht nur heute in Zeiten der Pandemie von entscheidender Bedeutung, sondern auch für die absehbare Zukunft. Marktstörungen sind keine Ausnahmefälle mehr, sie sind die Norm. Die klügsten Unternehmen haben gelernt, wie sie in Zeiten stetigen Wandels nicht nur überleben, sondern sogar florieren können.“

Die Teilnehmer der Studie wurden anhand ihrer Antworten in drei Kategorien eingeteilt, in die der Vorreiter, Herausforderer und Nachzügler, wodurch sich ableiten ließ, was erfolgreiche Unternehmen anders machen. Die folgenden Maßnahmen erwiesen sich bei ihnen als wirksam:

Priorisierung von Geschwindigkeit bei der Entscheidungsfindung und schnelleren Umsetzung

Implementierung von Technologien zur Erfassung von zentralen Daten für einen schnelleren Geschäftsüberblick

Anpassung von Strategien, Finanzmitteln und operativen Plänen mit kurzen Planungszyklen

Verbesserung des Priorisierungsprozesses bei der Neuzuweisung von Ressourcen zu den wichtigsten Aufgaben

Einsatz von Lean- und Agile-Methoden im gesamten Unternehmen

Dieser wegweisende Bericht enthält nicht nur Analysen dahingehend, warum manche Unternehmen bei der schnellen Anpassung angesichts von Marktstörungen erfolgreicher sind als andere. Er bietet auch eine Art Roadmap, die anderen Unternehmen zeigt, wie auch sie Erfolge erzielen, ihre Geschäftsprozesse in Hinblick auf die Priorisierung von Geschwindigkeit und Qualität straffen, Innovationen beschleunigen und ihre strategischen Ergebnisse verbessern können.

„Angesichts immer häufiger auftretender externer Störungen ist es heute noch wichtiger als je zuvor, die Diskrepanz zwischen Strategie und Umsetzung zu überbrücken. Dieser Bericht bietet eindeutige Vorgaben, wie führende Unternehmen genau das geschafft haben“, so Patrick Tickle. „Wir erkannten, dass die erfolgreichsten Unternehmen alle einem ähnlichen Erfolgskonzept folgen. Sie legen ihren gesamten Betrieb auf Geschwindigkeit aus, um sich an kontinuierliche Veränderungen anpassen zu können. Sie haben kürzere und flexiblere Planungszyklen, mit denen sie in Echtzeit auf Veränderungen reagieren können. Sie beseitigen interne Hindernisse, die ihrer Anpassungsfähigkeit im Wege stehen. Sie widerstehen dem Reiz des Status quo. Und sie nutzen Technologien und agile Prozesse, um Strategien schnell und erstklassig umzusetzen.“

Der Bericht basiert auf der Analyse der Antworten von nahezu 1.000 Geschäftsleuten und Technologieexperten aus unterschiedlichen Branchen weltweit. Die Umfrage selbst wurde von Planview in Auftrag gegeben und vom unabhängigen Marktforschungsinstitut Lawless Research durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen, welche Hindernisse es Unternehmen erschweren, schnell auf Veränderungen und Störungen zu reagieren:

Komplexe Governance- oder Genehmigungsprozesse (38 %)

Unklare oder in Konflikt stehende Prioritäten (33 %)

Mangel an Ressourcen, um alle genehmigten Projekte abzuschließen (31 %)

Mangelnde Abstimmung innerhalb des Unternehmens; isolierte Abteilungen (31 %)

Den vollständigen Bericht und ausführliche Empfehlungen finden Sie unter: Strategieumsetzung – eine Bestandsaufnahme:Wie Unternehmen sich schneller anpassen in einer Zeit permanenten Wandels. Mehr zu den Best Practices, die von vielen erfolgreichen Umfrageteilnehmern eingesetzt werden, finden Sie unter: Management der Transformation: Verbindung von Strategie und Umsetzung im dynamischen Geschäftsumfeld von heute.

Erhebungsmethode

Planview gab im Dezember 2020 eine Umfrage in Auftrag, die vom unabhängigen Marktforschungsinstitut Lawless Research durchgeführt wurde. Nahezu 1.000 Geschäftsleute und Technologieexperten aus zahlreichen Ländern nahmen daran teil, u. a. aus Australien, Frankreich, Deutschland, den USA und dem Vereinigten Königreich. Die Unternehmen stammen aus einer Vielzahl unterschiedlicher Branchen, darunter Banken und Finanzwesen, Technologieindustrie, Einzel- und Großhandel, Fertigung, Gesundheitswesen, Business Services, Regierung und öffentlicher Sektor, Reisebranche und Gastgewerbe, Konstruktion und anderen. Der nachfolgende Bericht enthält praktische Empfehlungen für führende Wirtschafts-, Technologie- und Finanzunternehmen, die Strategie und Umsetzung eng miteinander vernetzen, sich schneller an veränderte Bedingungen und Störungen anpassen und letztendlich erstklassige Geschäftsergebnisse erzielen möchten.

Über Planview

Planview hat ein Ziel: Unternehmen in den heutigen schnelllebigen und disruptiven Märkten bei der Vernetzung von Strategie und Umsetzung zu unterstützen. Unsere Lösungen helfen Unternehmen bei den Entscheidungen auf diesem Weg und bei der schnelleren, unternehmensweiten Umsetzung ihrer Strategien. Das gesamte Spektrum der Lösungen von Planview für Portfoliomanagement und Work-Management hilft ihnen, sich auf ihre wichtigsten strategischen Ziele zu konzentrieren und ihre beste Arbeit zu leisten – unabhängig von ihrer Arbeitsweise. Die umfassende Plattform und das Erfolgsmodell von Planview versetzen Unternehmen in die Lage, ihren Kunden innovative, wettbewerbsfähige Produkte und Services anzubieten. Von unserem Hauptsitz in Austin, Texas, und anderen Standorten weltweit aus unterstützen wir mit über 1.000 Mitarbeitern mehr als 4.500 Kundenunternehmen und 1,3 Millionen Nutzer weltweit. Weitere Informationen finden Sie www.planview.com/de.

