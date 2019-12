GODEWIND IMMOBILIEN - Das war mein Weihnachtsgeschenk an alle Godmode-PRO-Leser

Godewind Immobilien AG - WKN: A2G8XX - ISIN: DE000A2G8XX3 - Kurs: 4,715 € (XETRA)

Das Börsenjahr 2019 neigt sich dem Ende zu und es war nach einer holprigen ersten Jahreshälfte gerade im vierten Quartal 2019 doch noch eine schöne Zeit für Smallcaptrader. Wiederholt stellte ich Ihnen interessante Trading- und/oder Investmentideen bei kleineren Titeln vor, zumeist im Rahmen unseres Premiumangebots Godmode PRO. Zwei Highlights waren:

Mit Godewind Immoblien reiht sich nun der nächste Volltreffer ein. Es hat zwar eine Zeit gedauert und etwas Nerven gekostet, schlussendlich ist der Immobilien-Geheimtipp nach der Vorstellung am 28. November aber über den Trigger bei 4,25 EUR ausgebrochen und hat beide Aufwärtsziele bei 4,42 und 4,50 EUR abgearbeitet. Seit der Erstvorstellung bis zur Zielerreichung bei 4,50 EUR waren es folglich 8 % Gewinn bei einem überschaubar eingegangenen Risiko von knapp 4 %, also 2R Gewinn. In der Spitze notierte der Titel bereis bei 4,82 EUR, womit das Kursplus bereits auf über 15 % oder 3,75R ausgebaut wurde.

Wenn Sie sich über den Jahreswechsel etwas Guten tun wollen und mit unseren Tradingideen aus Godmode PRO ihr persönliches Tradingergebnis verbessern möchten, dann lade ich Sie dazu ein, unser Angebot zwei Wochen risikofrei zu testen. Sagen Ihnen unser Research und unsere Setups zu, kostet Sie das, je nach Abomodell, nicht einmal 10 EUR im Monat. Falls nicht, widerrufen Sie das Abo innerhalb von zwei Wochen. Hier erfahren Sie alles Wichtige zu Godmode PRO.

Jahr 2018 2019e* 2020e* Umsatz in Mio. EUR 0,52 28,80 41,00 Ergebnis je Aktie in EUR 0,11 1,75 0,65 KGV 43 3 7 Dividende je Aktie in EUR 0,00 0,05 0,12 Dividendenrendite 0,00 % 1,06 % 2,54 % *e = erwartet

Aus charttechnischer Sicht ist die Aktie von Godewind, wie so viele andere Titel, derzeit heißgelaufen. Eine Konsolidierung wäre wünschenswert, um bessere Einstiegschancen wahrnehmen zu können. Im kommenden Jahr dürfte der Wert fundamental Kurse jenseits der 5-EUR-Marke ansteuern. Sehr gut unterstützt ist der Titel 2020 um 4,25 EUR und 3,90 EUR.

Godewind-Immobilien-Aktie

GodmodeTrader- und Guidants-Nutzer aufgepasst: Was gefällt Ihnen an unseren Portalen am besten? Welche Funktionen nutzen Sie am häufigsten? Welche Inhalte vermissen Sie noch? Nehmen Sie bis zum 06. Januar 2020 an einer kurzen Umfrage teil und helfen Sie so dabei, GodmodeTrader und Guidants noch besser an Ihre persönlichen Bedürfnisse anzupassen. 20 Minuten Ihrer Zeit reichen aus! Ihre Antworten werden selbstverständlich anonymisiert erhoben. Unter allen Teilnehmern verlosen wir 20 x 3-Monats-Abos für Guidants PRO, 10 x Guidants PROup und 5 x Guidants PROmax. Hier geht's zur Umfrage

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)