Gold - Das kann ein Boden werden

Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 1.756,74000 $/oz. (FXCM)

Seit August 2020 befindet sich der Goldpreis in einer Korrekturbewegung. Zeitlich ausgedehnt. Der Kursverlauf seit Juni dieses Jahres zeigt erste Konturen eines charttechnischen Bodenbildungsprozesses. Eine inverse SKS ist in Entstehung. Wichtig: Einen Bodenbildungsprozess kauft man meist noch nicht. Höchstens mit einer ersten kleinen Testposition. Wichtig ist, das Bodenmuster zuende reifen zu lassen. Es kann nämlich vor der finalen Reifung abgebrochen und zerstört werden. Während der Bodenbildung ist der betreffende Basiswert aus charttechnischer Sicht vulnerabel. Bei 1.832 USD liegt die entscheidende Barriere. Steigt der Goldpreis auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 1.833 USD an, aktiviert das im ersten entscheidenden Schritt ein mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionszielen bei 1.900 und später 2.200 USD pro Feinzunze. Aber nochmals der Hinweis: Unter 1.832 USD bleibt Gold tricky.

Gold

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)