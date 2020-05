Gold: Kaufsignal erfolgreich aktiviert

Noch gegen Ende 2019 hat sich der Goldpreis in einem kurzfristigen, aber untergeordneten Abwärtstrend auf und schwankte zuletzt um 1.480 US-Dollar seitwärts. Die Initialzündung erfolgte Anfang Dezember, seitdem konnte das glänzende Metall auf über 1.760 US-Dollar zulegen und ein technisches Fortsetzungsmuster in Form eines symmetrischen Dreiecks aus April/Mai dieses Jahres erfolgreich umsetzen. Dabei beeindruckt die Kursstärke des Rohstoffs, weil dieser sich sogar über eine innere Trendlinie (rot eingezeichnet) hinwegsetzen konnte und dadurch eine steile Rallyefortsetzung vermuten lässt.

Gold-Bullen geben Gas

Die letzten drei Handelstage nach Ausbruch aus dem symmetrischen Dreieck präsentieren sich sehr fest, ein nachhaltiger Tagesschlusskurs oberhalb von 1.750 US-Dollar könnte kurzzeitig weiteres Kurspotenzial in den Bereich von zunächst 1.789 US-Dollar freisetzen. Allerdings sollte man ab sofort auch auf einen Pullback zurück auf das Ausbruchsniveau um 1.720 US-Dollar vorbereitet sein. An dem übergeordneten Zielniveau von rund 1.900 US-Dollar ändert dies jedoch nichts, hat aber spürbaren Einfluss auf die Positionierung eines Stopps. Dieser könnte noch unterhalb von 1.700 US-Dollar platziert werden, sofern eine mittel- bis langfristige Strategie verfolgt wird. Aber für kurzfristig orientierte Anleger könnte sich ein Investment beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF918W durchaus auszahlen. Vorsicht sollten Investoren jedoch bei einem unerwartet schwachen Goldpreis und Rücksetzer unter 1.682 US-Dollar walten lassen. In diesem Fall könnte es noch einmal zu dem Zwischentief aus April bei 1.661 US-Dollar abwärts gehen, spätestens um 1.627 US-Dollar sollte aber eine Stabilisierung gelingen.

Gold (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.763 // 1.773 // 1.786 // 1.789 Unterstützungen: 1.751 // 1.728 // 1.716 // 1.700

Fazit

Das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN DF918W lässt sich auf eine kurz- bis mittelfristige Long-Strategie anwenden. Bei einem Anstieg an das erste Ziel bei 1.789 US-Dollar steht bereits eine Rendite-Chance von anfänglichen 10 Prozent im Raum. Der vorgestellte Schein dürfte entsprechend um 27,71 Euro herum notieren. Eine Verlustbegrenzung angesetzt unterhalb von 1.700 US-Dollar erforderten dagegen einen Ausstiegskurs von 19,51 Euro im vorgestellten Zertifikat. Kurzfristig orientierte Anleger können den Stopp etwas höher ansetzen, dies erfordert jedoch eine engmaschige Beobachtung und schnelles Handeln. Übergeordneter Zielbereich beim Goldpreis stellt weiterhin die Marke von rund 1.900 US-Dollar dar.

Strategie für steigende Kurse WKN: DF918W Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 25,04 - 25,44 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 1.464,62 US-Dollar Basiswert: Gold Future KO-Schwelle: 1.464,62 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.760,06 US-Dollar Laufzeit: Open end Kursziel: 27,71 Euro Hebel: 6,4 Kurschance: + 10 Prozent Quelle: DZ Bank

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

