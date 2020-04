Gold - Kurzfristig gefährdet, mittelfristig aber weiter aussichtsreich

Chart1: 1 Kerze = 1 Woche. Gut zu erkennen, ist die extreme Volatilität in den zurückliegenden 8 Wochen. Einem zweiwöchigen scharfen Sell Off ausgehend von dem Fibo-Level bei 1.698 USD, folgte ein vierwöchiger Anstieg. In der zurückliegenden Woche hat sich an der Fibo-Projektionsmarke bei 1.698 USD ein Wochen-Shootingstar ausgebildet, ein bärisches Wochenreversal. Das spricht für zunächst fallende Kurse. Fragt mich bitte nicht, wie weit. Möglicherweise zurück auf das Fibo-Level bei 1.574 USD. Je kleiner dieser Kursrücksetzer verläuft und erneut eine Attacke nach oben starten kann, desto bullischer ist es für das mittelfristige Bild.

Im Big Picture habe ich als wichtige nächste große Projektionsmarke die 2.100 USD. ALLERDINGS: Bei 1.800 und vor allem bei 1.920 USD liegen 2 wichtige Hürden im Markt. Insbesondere das Allzeithoch bei 1.920 USD wirkt als starker Widerstand.

Chart2: 1 Kerze = 1 Tag. Seit 24. Februar 2020 hat sich ein seitwärtsgerichteter "Broadening wedge", - ein Megaphon -, ausgebildet. Seit August 2018 haben sich innerhalb dieser schönen Aufwärtsbewegung bislang ausschließlich schöne bullische Kursmuster ausgebildet, die wir alle lesen und bullisch präsentieren konnten. Dieses Megaphon ist leider kein schönes bullisches Muster. Normalerweise nimmt die Vola innerhalb des bullischen Korrekturmusters ab, innerhalb des Megaphons macht sie das Gegenteil: Sie nimmt zu. Es findet keine Vola-Kontraktion statt, sondern eine -Expansion. In solchen Mustern steigt die Gefahr, dass der Trader Geld verliert.

Sei's drum. Kurzfristig kann es runter gehen in Richtung 1.574 USD. Mittelfristig erwarte ich steigende Kurse.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)