Gold zieht weiter an

In der letzten technischen Besprechung vom 01. April 2020: „Gold: Das Gesamtbild fügt sich zusammen“ wurde an der markanten Unterstützung um 1.565 US-Dollar nach der vollzogenen Marktbereinigung auf eine weitere Kaufwelle hingewiesen. Diese trat auch wie erwartet ein und brachte sogar noch höhere Notierungen auf 1.674 US-Dollar hervor, womit der einstige Widerstand bei 1.627 US-Dollar nun eine Unterstützung darstellt. Am Gesamtbild einer inversen SKS-Formation und des daraus resultierenden Aufwärtspotenzials hat sich aber nichts geändert und ist weiterhin gültig. Jetzt dürfen Anleger gespannt auf eine Aktivierung der Formation warten.

In geordneten Bahnen

Der Goldpreis hat sich eine Etage höher begeben und notiert nun zwischen 1.627 und 1.674 US-Dollar in einem zunächst neutralen Bereich. Erst ein nachhaltiger Anstieg über die mutmaßliche Nackenlinie verlaufend bei rund 1.700 US-Dollar dürfte aber erst die inverse SKS-Formation aktivieren und zu einem anschließenden Kaufsignal in Richtung 1.797 und womöglich noch die Rekordstände aus 2011 bei grob 1.925 US-Dollar führen. Als Anlageinstrument kann weiterhin das Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1KHC verwendet werden. Sollte das Metall jedoch unerwartet unter 1.600 US-Dollar zurückfallen, kämen Abgeben auf 1.580 US-Dollar auf Investoren zu. Darunter dürfte lediglich noch der Support bei 1.565 US-Dollar für Abhilfe sorgen.

Gold Future (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 1.660 // 1.674 // 1.680 // 1.700 Unterstützungen: 1.640 // 1.627 // 1.619 // 1.600

Fazit

Die kurzfristige Unterstützungszone um 1.627 US-Dollar zeigt Wirkung und birgt direktes Aufwärtspotenzial zunächst an 1.674, darüber an rund 1.700 US-Dollar. Weiter sollte man sich als Investor derzeit nicht aus dem Fenster wagen, für diesen kleinen Abschnitt kann aber über das vorgestellte Open End Turbo Long Zertifikat WKN VP1KHC eine weitere Rendite von 47 Prozent erzielt werden. Wer sich hierbei kurzfristig engagieren möchte, sollte die Zielmarke im Schein von 14,41 Euro auf dem Schirm haben. Eine Verlustbegrenzung sollte das Niveau von zunächst 1.620 US-Dollar beziehungsweise 7,02 Euro im Schein nicht überschreiten - Selbiges gilt für bestehende Positionen. Nach wie vor gilt aber, es muss schnell gehandelt werden können, da sich die Lange an den Finanzmärkten stündlich ändert.

Strategie für steigende Kurse WKN: VP1KHC Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,79 - 9,82 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 1.544,44 US-Dollar Basiswert: Gold (Troy Ounce) KO-Schwelle: 1.544,44 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.649,97 US-Dollar Laufzeit: Open end Kursziel: 14,41 Euro Hebel: 15,5 Kurschance: + 47 Prozent Quelle: Vontobel

Bei Mini Future und Open End Turbo findet aufgrund der unbegrenzten Laufzeit eine ständige Anpassung von Basispreis und Barriere statt. Ebenso können sich Basispreis und Barriere beim Wechsel auf den nächstfälligen Future ändern. Weitere Informationen finden sich auf der Produktseite des Emittenten.

