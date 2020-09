Goldexperte Bußler: "10 Gold- und Silberaktien für Ihr Depot" (Teil 2)

"Das Zeitfenster für die Korrektur schließt sich allmählich", sagt Markus Bußler. Anleger sollten nun nach einem Ende der Korrektur Ausschau halten und sich für den nächsten Aufwärtstrend rüsten.

Auch in dieser Ausgabe geht es um 10 Aktien aus dem Gold- und Silbersektor, die Anleger im Depot haben sollte, um von dem voraussichtlichen Aufwärtstrend der kommenden Wochen und Monate zu profitieren. Nachdem in der vergangenen Ausgabe die großen und mittelgroßen Goldproduzenten an der Reihe gewesen sind, geht es dieses Mal um die Silberproduzenten und Explorationsunternehmen. Milliardär Eric Sprott scheint mit seinem Einstieg bei den Silberproduzenten First Majestic auf eine weitere Aufholjagd von Silber zu setzen. Doch lohnt es sich für Privatanleger tatsächlich auf First Majestic zu setzen oder sind es andere Silberwerte, die vielversprechender aussehen?

Die Explorationsunternehmen sind Mitte des Jahres geradezu durch die Decke gegangen. Doch in den vergangenen Wochen haben viele von ihnen deutlich korrigiert. Hier wird es höchste Zeit, dass Anleger wieder einen Blick riskieren sollten. Dabei sollten sie darauf achten, dass zum einen das Management stimmt, zum anderen aber auch, dass in den kommenden Wochen ein beständiger Newsflow ansteht. In dem Video stellt Markus Bußler drei Explorationsaktien vor, die das Potenzial haben, den Sektor in den kommenden Wochen outzuperformen. Wichtig ist natürlich: Anleger sollten sich immer des Risikos bewusst sein, die ein Unternehmen, das noch nicht produziert, mit sich bringt. Aber aus finanzieller Sicht sind alle drei Unternehmen gut aufgestellt. "Die Unternehmen sind finanziert und Anleger müssen keine Kapitalmaßnahmen in den kommenden Monaten fürchten", sagt Markus Bußler. Das Video könnten Sie direkt hier ansehen.

Zugehörige Wertpapiere: XC0009655157, XC0009653103, CA6979001089, CA32076V1031, CA03114B1022, CA3502671009, CA90022K1003