Goldexperte Bußler: Langweilige Korrektur und fantastische Zahlen

Tatsächlich stellt sich das erste entscheidende Hindernis im Bereich von 1.920 bis 1.940 Dollar in den Weg der Bullen. "An der Einschätzung hat sich nichts geändert: Der Goldpreis dürfte in den kommenden Wochen noch deutlich höhere Kurse sehen."

Doch die Goldbranche steht vor einer extrem starken Berichtssaison. Der hohe Goldpreis in Kombination mit einer Rückkehr zur Normalität bei der Produktion hat viele Goldproduzenten zu wahren Cashmaschinen werden lassen. "Den Anfang hat mit vorläufigen Zahlen Yamana Gold gemacht", sagt Markus Bußler. Ein Anstieg des Cashbestandes von 325 Millionen auf 470 Millionen Dollar binnen eines Quartals zeige, wie stark der Cashflow des Unternehmens bei diesem Goldpreis ist. Der Konzern hat abermals die Jahresdividende auf mittlerweile 10,5 Cent pro Aktie angehoben. "Das wird vermutlich nicht der letzte Konzern gewesen sein, der die Dividende anhebt", sagt Markus Bußler. Die kommenden Wochen dürften im Zeichen extrem starker Zahlen seitens der Goldunternehmen stehen. Und angesichts des Goldpreises könnte es die beste Berichtssaison in diesem Sektor aller Zeiten werden. Zudem geht es in der aktuellen Ausgabe um die große Fusion in Australien: Northern Star und Saracen Mineral schließen sich zusammen. Ein neuer großer Goldproduzent mit mehr als 1,6 Millionen Unzen Produktion pro Jahr entsteht. "Der Zusammenschluss ist in meinen Augen sinnvoll", sagt Markus Bußler. Alle Projekte liegen in sicheren politischen Gefilden. Das ist zwar bei Turmalina Metals anders: Argentinien ist nicht gerade ein politisch sicheres Land. Dennoch zeigt sich Markus Bußler überrascht von der sehr negativen Reaktion des Marktes auf die jüngsten Bohrergebnisse. Er wirft einen Blick auf die Geologie und erklärt, weshalb ein Konzern nicht immer nur Ergebnisse melden kann, die für Freudensprünge sorgen. Die gesamte Sendung können Sie gleich hier ansehen. Wollen Sie dabei sein bei der Rallye der Edelmetallaktien?

Zugehörige Wertpapiere: XC0009655157, XC0009653103, AU000000NST8, CA0679011084, US35671D8570, CA98462Y1007, AU000000PLL5