Goldman belässt Morphosys auf 'Neutral' - Ziel 110 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Morphosys nach endgültigen Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Sein Fokus habe vor allem auf den Aussagen des Biotech-Unternehmens zum Jahr 2021 gelegen, schrieb Analyst Graig Suvannavejh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Während die von Morphosys angegebene Umsatzzielspanne seine Schätzung in etwa treffe, seien die von drei verschiedenen Konsens-Anbietern (Thomson Eikon, Vara Research und FactSet) verfehlt worden. Nicht überrascht habe, dass es keine Ziele für die Monjuvi-Umsätze 2021 gebe./ck/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.03.2021 / 02:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

