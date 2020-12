Goldman belässt Unicredit auf der 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Unicredit nach dem angekündigten Ausscheiden des Vorstandschefs Jean Pierre Mustier auf der "Conviction Buy List" mit einem Kursziel von 12,70 Euro belassen. Da Mustier als Grund Uneinigkeit über die Strategie genannt habe, könnte nun womöglich ein bedeutsamer Wandel folgen, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Bisher habe der Fokus auf der Ausschüttung überschüssigen Kapitals an die Aktionäre gelegen, auf Wachstum aus eigener Kraft sowie auf einer Reduzierung der Ausrichtung auf risikobehaftete italienische Staatsanleihen./ck/gl

