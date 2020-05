Goldman hebt Ziel für Twitter auf 39 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Twitter Inc von 35 auf 39 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Wachstum der Nutzerzahlen und die Resultate des Kurznachrichtendienstes hätten die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Heath Terry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die fehlende Klarheit hinsichtlich der Trends im zweiten Quartal könnte zwar auf der Aktie lasten, doch sei das Unternehmen angesichts der Entwicklung der Nutzerzahlen und des neuen Fokus auf Werbetechnologie gut aufgestellt, um gestärkt aus der Virus-Krise hervorzugehen./mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.04.2020 / 19:11 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.