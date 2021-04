Goldman Sachs schlägt die Erwartungen und meldet Dividende

Die amerikanische Investmentbank Goldman Sachs Group Inc. (ISIN: US38141G1040, NYSE: GS) wird am 29. Juni 2021 eine Quartalsdividende von 1,25 US-Dollar je Aktie an die Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch berichtet wurde. Record date ist der 1. Juni 2021.

Auf das Gesamtjahr gerechnet werden 5,00 US-Dollar ausgeschüttet. Dies entspricht einer aktuellen Dividendenrendite in Höhe von 1,49 Prozent beim derzeitigen Aktienkurs von 335,24 US-Dollar (Stand: 14. April 2021). Im ersten Quartal 2021 erwirtschaftete Goldman Sachs einen Umsatz von 17,70 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 8,74 Mrd. US-Dollar), wie ebenfalls am Mittwoch mitgeteilt wurde. Der Nettogewinn lag bei 6,84 Mrd. US-Dollar nach 1,21 Mrd. US-Dollar im Jahr zuvor. Die Zahlen lagen über den Erwartungen des Marktes. Seit Jahresanfang 2021 liegt die Aktie an der Wall Street mit 27,12 Prozent im Plus. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 111,48 Mrd. US-Dollar (Stand: 14. April 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de