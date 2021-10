Goldman Sachs verkauft Telekom-Aktien für 1,5 Mrd Euro

München (Reuters) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs wirft über Nacht ein milliardenschweres Paket von Aktien der Deutschen Telekom auf den Markt.

Die 90 Millionen Aktien im Wert von 1,58 Milliarden Euro sind Teil einer komplexen Transaktion mit dem japanischen Technologie-Investor Softbank, der erst Anfang September bei dem Bonner Telekommunikationsriesen eingestiegen war. Die Japaner hatten damals neue 225 Millionen Telekom-Aktien bekommen, die sie bis Ende 2024 halten müssen. 90 Millionen der Papiere verwendet Softbank nun als Sicherheit für den Deal mit Goldman Sachs. Ein Telekom-Sprecher betonte, an der Softbank-Beteiligung von 4,5 Prozent an dem Bonner Unternehmen ändere sich dadurch nichts.

Softbank war vor einem Monat zum zweitgrößten Aktionär der Telekom nach dem deutschen Staat avanciert. Damals hatte deren Chef Tim Höttges von einer strategischen Partnerschaft gesprochen. Die Japaner halfen der Telekom dabei, ihre Beteiligung an der US-Tochter T-Mobile US auf 48,4 von 43,2 Prozent aufzustocken. T-Mobile US hatte sich im vergangenen Jahr mit dem Konkurrenten Sprint zusammengetan, der Softbank gehört hatte.

Im Zuge der Vereinbarung erwarben die Japaner im September 225 Millionen Telekom-Aktien zu einer Bewertung von je 20 Euro, die Telekom erhielt im Gegenzug von Softbank 45 Millionen T-Mobile-US-Aktien. Softbank hatte sich verpflichtet, die Telekom-Aktien bis Ende 2024 zu halten, sich aber vorbehalten, sie zum Teil als Sicherheiten für Finanzierungs- oder Absicherungsgeschäfte (Hedging) zu verwenden. Softbank ist einer der weltweit wichtigsten Investoren in Technologie-Firmen.

Die Telekom-Aktie hatte den Xetra-Handel vom Dienstag bei 17,61 Euro beendet. Im Späthandel fiel sie auf 17,31 Euro. Goldman Sachs will die 90 Millionen Aktien über Nacht bei institutionellen Anlegern unterbringen. Meist werden die Papiere bei solchen Aktionen mit einem Abschlag zum Börsenkurs verkauft.