Goldman senkt Ziel für McDonald's auf 284 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für McDonald's nach Zahlen zum vierten Quartal von 287 auf 284 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig habe die Schnellrestaurant-Kette die Erwartungen an das Schlussquartal 2021 leicht verfehlt, schrieb Analyst Jared Garber in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er sehe dennoch Aufwärtspotenzial für die Aktie und verwies auf Marktanteilsgewinne und darauf, dass Verbraucher mit knappem Portemonnaie inflationsbedingt unter Druck stünden./ck/jsl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2022 / 18:06 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.