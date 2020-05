GOLDRALLY: Aussicht auf weitere Geldentwertung

Gold - WKN: 965515 - ISIN: XC0009655157 - Kurs: 1.762,83997 $/oz. (FXCM)

Es war vielleicht nicht die beste Idee von Starinvestoren wie Druckenmiller, Tepper und Gundlach in den zurückliegenden Tagen und Wochen ihre teilweise extrem bärischen Markteinschätzungen öffentlichkeitswirksam kund zu tun. Die Retourkutsche kam am Wochenende. US Notenbankchef Jerome Powell bezog in der Sendung "60 Minutes" ausführlich Stellung und , - das kann man so sagen -, redete dabei die Märkte hoch.

Ein Transkript des Interviews finden Sie hier: https://www.cbsnews.com/news/full-transcript-fed-chair-jerome-powell-60-minutes-interview-economic-recovery-from-coronavirus-pandemic/

Das Gold Big Picture ist bullisch. Entscheidend war der Anstieg über die charttechnische Hürde bei 1.375 USD im Juni 2019. Dadurch wurde ein mittel- bis langfristiges Kaufsignal ausgelöst. Projektionsziele liegen bei 1.530, 1.700, 1.800, 1.920 und 2.102 USD pro Feinunze. Die ersten beiden genannten Ziele wurden bereits erreicht, die anderen stehen noch aus.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)