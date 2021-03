Gouverneur - Alle 279 in Nigeria entführten Schülerinnen wieder frei

(Reuters) - Vier Tage nach ihrer Entführung sind nach Angaben der Behörden alle 279 aus einem Internat in Nigeria verschleppten Schülerinnen wieder frei.

"Alle unsere Töchter sind nun in Sicherheit", twitterte am Dienstag der Gouverneur des Bundesstats Zamfara, Bello Matawalle. Reuters-Reporter sahen Dutzende Mädchen im Regierungsgebäude von Zamfara. Die Hintergründe der Tat und der Freilassung blieben zunächst offen. Zudem war in früheren Berichten stets von 317 Schülerinnen die Rede gewesen, die am Freitag aus ihrer Schule in der Stadt Jangebe im Nordwesten des westafrikanischen Landes von unbekannten Bewaffneten verschleppt worden seien. Ein Sprecher des Bundesstaates sagte Reuters, einige der zunächst Vermissten seien zum Zeitpunkt des Angriffs geflüchtet. Tatsächlich sind dem Gouverneur zufolge jetzt alle Mädchen wieder frei.

Die Schülerinnen waren den Angaben der Behörden zufolge am Freitag von den Tätern zum Teil mit Fahrzeugen, zum Teil auch zu Fuß weggebracht worden. Die Polizei in Zamfara hatte dann zusammen mit dem Militär die Suche nach den Entführern und den Mädchen aufgenommen.

Im Norden Nigerias sind Schulen wiederholt zum Ziel von Massen-Entführungen mit anschließenden Lösegeld-Forderungen durch kriminelle Gruppen geworden. Die Regierung weist jedoch stets Berichte zurück, dass Geld zur Freilassung gezahlt worden sei. Zudem tyrannisiert die radikal-islamische Gruppe Boko Haram die Bevölkerung im Nordosten des Landes, die auch schon Schülerinnen entführt hatte.