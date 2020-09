Grenke: Vorerst scheint es nicht noch weiter abwärts zu gehen – Aktie stabilisiert sich über dem Crash-Tief

Der Schlag, den die Grenke-Aktie aufgrund der jüngsten Geschehnisse einstecken musste, sitzt zwar immer noch tief, jedoch scheint es zumindest vorerst nicht mehr unter das bisherige Tief zu gehen. Der Kurs der stark schwankenden Aktie scheint sich in der Kursspanne der Letzten Tage zu stabilisieren.

Die Papiere des Leasingspezialisten zählen am Donnerstagnachmittag zwar mit einem Minus von 3,4 Prozent auf 32,46 Euro zu den größten Verlierern im schwachen Index der mittelgroßen Werte MDax, hielten sich damit aber immer noch über dem Tiefststand vom Dienstag bei 31,44 Euro.

Werbung Knock-Outs zur GRENKE AG Aktie Kurserwartung GRENKE AG-Aktie wird steigen GRENKE AG-Aktie wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

Kontoauszüge öffentlich gemacht

Grenke veröffentlichte nun im Zuge der Anschuldigungen rund um angeblich zu hoch ausgewiesene Bargeldguthaben Kontoauszüge. Die Investorengruppe Viceroy Research wirft dem Konzern unlautere Geschäftspraktiken rund um Scheingewinne und zu hoch ausgewiesene Geldbestände vor und hat die Aktien nach eigenen Angaben leerverkauft – dürfte also von fallenden Aktienkursen profitieren. Zudem will Grenke seine in die Kritik geratenen Franchise-Geschäfte und deren Übernahmen durch einen Wirtschaftsprüfer jenseits der großen sogenannten „Big Four“ prüfen lassen. Für das Anfang der Woche angekündigte Vorhaben wurde die Gesellschaft Warth & Klein Grant Thornton mandatiert.

Die Anteilsscheine waren zu Beginn der vergangenen Woche noch gut 55 Euro wert und werden aktuell mehr als 40 Prozent darunter gehandelt. Letzte Woche Donnerstag waren die Aktien auf knapp 24 Euro und damit den tiefsten Stand seit Oktober 2014 abgesackt. Seit Jahresbeginn gerechnet haben die Papiere mittlerweile fast zwei Drittel an Wert eingebüßt – so viel wie kein anderer Index-Wert.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: solar22 / Shutterstock.com

– Anzeige –

Die Trading-Flatrate für 2,99 €/Monat. Unbegrenzt alle Aktien und ETFs handeln. Über 1.300 ETFs als Sparplan verfügbar – dauerhaft und kostenlos.